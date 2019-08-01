Используйте изображения и типы данных в сводных таблицах в Exce

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:03
  • Просмотров: 94

Microsoft рада сообщить, что теперь вы можете создавать более богатые и визуально привлекательные сводные таблицы, содержащие изображения и другие типы данных Excel, такие как акции и география.



Используйте изображения и типы данных в сводных таблицах Excel

Сводные таблицы — одна из самых мощных функций Excel, поскольку они позволяют легко создавать сводки, панели управления и отчеты, а также агрегировать информацию. Хотя типы данных и изображения в ячейках являются мощной частью современного приложения Excel, сводные таблицы могут использовать только текстовое описание этих современных типов контента. Теперь изображения и типы данных сохраняются в строках и столбцах сводной таблицы без изменений. Они также включают те же взаимодействия, что и исходные данные (карточки изображений, иконки типов данных, карточки типов данных и т. д.).

Как это использовать

1. Создайте сводную таблицу с изображениями или типами данных в исходных данных. Узнать больше.
2. Добавьте поля с изображениями или типами данных в строки или столбцы сводной таблицы.

Используйте изображения и типы данных в сводных таблицах в Exce


Вы также можете вставить следующие примеры в Excel, чтобы начать использовать функцию IMAGE:



Сценарии, которые можно попробовать

Используйте свои типы данных в любой сводной таблице, к которой вы хотите добавить визуальные заголовки, например сводки о продажах продуктов, портфолио, анализ спортивных команд или даже коллекции произведений искусства или хобби!

Доступность

Эта функция доступна для инсайдеров, работающих под управлением:

• Windows: Version 2307 (Build 16609.20000) или более поздняя версия;
• Mac: Version 16.74 (Build 23060401) или более поздняя версия;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
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