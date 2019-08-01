Используйте изображения и типы данных в сводных таблицах в Exce
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:03
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Microsoft рада сообщить, что теперь вы можете создавать более богатые и визуально привлекательные сводные таблицы, содержащие изображения и другие типы данных Excel, такие как акции и география.
Используйте изображения и типы данных в сводных таблицах Excel
Сводные таблицы — одна из самых мощных функций Excel, поскольку они позволяют легко создавать сводки, панели управления и отчеты, а также агрегировать информацию. Хотя типы данных и изображения в ячейках являются мощной частью современного приложения Excel, сводные таблицы могут использовать только текстовое описание этих современных типов контента. Теперь изображения и типы данных сохраняются в строках и столбцах сводной таблицы без изменений. Они также включают те же взаимодействия, что и исходные данные (карточки изображений, иконки типов данных, карточки типов данных и т. д.).
Как это использовать
1. Создайте сводную таблицу с изображениями или типами данных в исходных данных. Узнать больше.
2. Добавьте поля с изображениями или типами данных в строки или столбцы сводной таблицы.
Вы также можете вставить следующие примеры в Excel, чтобы начать использовать функцию IMAGE:
Сценарии, которые можно попробовать
Используйте свои типы данных в любой сводной таблице, к которой вы хотите добавить визуальные заголовки, например сводки о продажах продуктов, портфолио, анализ спортивных команд или даже коллекции произведений искусства или хобби!
Доступность
Эта функция доступна для инсайдеров, работающих под управлением:
• Windows: Version 2307 (Build 16609.20000) или более поздняя версия;
• Mac: Version 16.74 (Build 23060401) или более поздняя версия;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
insider.microsoft365.com
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