Microsoft заблокирует неавторизованные контроллеры Xbox и другие аксессуары в ноябре 2023 года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 13:21
  • Просмотров: 117

Microsoft, видимо, решила расправиться с «неавторизованными» аксессуарами Xbox. Как заметил ресурс Windows Central, на консолях Xbox начали появляться сообщения об ошибках при подключении к аксессуарам без официальной лицензии Xbox (контроллеры, гарнитуры, рули, джойстики и т.д.), в которых говорилось следующее:

Подключенный аксессуар не авторизован

Использование неавторизованных аксессуаров ухудшает ваш игровой опыт. По этой причине использование неавторизованного аксессуара будет заблокировано 12/11/2023. Чтобы получить помощь в возврате, обратитесь в магазин, в котором он был приобретен, или свяжитесь с производителем.

Чтобы просмотреть авторизованные аксессуары, перейдите на страницу www.xbox.com/accessories. (0x82d60002)


Несколько дней назад Brook Gaming, один из пострадавших производителей, опубликовал сообщение в X (ранее Twitter), подтверждающее сообщения пользователей об ошибке 0x82d60002 «Подключенный аксессуар не авторизован». Brook Gaming утверждает, что сообщение появляется на консолях Xbox One и Xbox Series X|S с версией программного обеспечения 10.0.25398.2266, выпущенной 16 октября 2023 года, что делает некоторые продукты компании полностью или частично непригодными для использования.

По данным Windows Central, Microsoft изменила свой подход к лицензированию сторонних беспроводных аксессуаров, чтобы позволить производителям разрабатывать уникальные геймпады, а не просто менять внешний вид беспроводных контроллеров Xbox. Результатом этих изменений может быть блокировка контроллеров и других периферийных устройств без официального значка Designed for Xbox.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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