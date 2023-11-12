Microsoft заблокирует неавторизованные контроллеры Xbox и другие аксессуары в ноябре 2023 года

Подключенный аксессуар не авторизован



Использование неавторизованных аксессуаров ухудшает ваш игровой опыт. По этой причине использование неавторизованного аксессуара будет заблокировано 12/11/2023. Чтобы получить помощь в возврате, обратитесь в магазин, в котором он был приобретен, или свяжитесь с производителем.



Чтобы просмотреть авторизованные аксессуары, перейдите на страницу www.xbox.com/accessories. (0x82d60002)

Microsoft, видимо, решила расправиться с «неавторизованными» аксессуарами Xbox. Как заметил ресурс Windows Central, на консолях Xbox начали появляться сообщения об ошибках при подключении к аксессуарам без официальной лицензии Xbox (контроллеры, гарнитуры, рули, джойстики и т.д.), в которых говорилось следующее:Несколько дней назад Brook Gaming, один из пострадавших производителей, опубликовал сообщение в X (ранее Twitter), подтверждающее сообщения пользователей об ошибке 0x82d60002 «Подключенный аксессуар не авторизован». Brook Gaming утверждает, что сообщение появляется на консолях Xbox One и Xbox Series X|S с версией программного обеспечения 10.0.25398.2266, выпущенной 16 октября 2023 года, что делает некоторые продукты компании полностью или частично непригодными для использования.По данным Windows Central, Microsoft изменила свой подход к лицензированию сторонних беспроводных аксессуаров, чтобы позволить производителям разрабатывать уникальные геймпады, а не просто менять внешний вид беспроводных контроллеров Xbox. Результатом этих изменений может быть блокировка контроллеров и других периферийных устройств без официального значка Designed for Xbox.Узнать другие подробности можно здесь