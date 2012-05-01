Microsoft 365 Copilot теперь доступен корпоративным клиентам за $30 в месяц
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:04
- Просмотров: 73
Как и было обещано несколько недель назад, Microsoft сделала сервис Microsoft 365 Copilot общедоступным для своих корпоративных клиентов. Сервис добавит функции генеративного искусственного интеллекта в такие приложения, как Word, Excel, PowerPoint и другие, за $30 в месяц за пользователя при ежегодной оплате.
В посте в блоге Microsoft заявила, что нынешние корпоративные клиенты Microsoft 365 E3 и E5 могут начать использовать один из аспектов Microsoft 365 Copilot — чат-бот Bing Chat Enterprise — уже сегодня.
Microsoft заявляет, что в настоящее время сервис поддерживает следующие языки:
• Английский (US, GB, AU, CA, IN);
• Испанский (ES, MX);
• Японский;
• Французский (FR, CA);
• Немецкий;
• Португальский (BR);
• Итальянский;
• Китайский упрощенный;
В первой половине 2024 года сервис получит поддержку дополнительных языков:
• Арабский;
• Китайский традиционный;
• Чешский;
• Датский;
• Голландский;
• Финский;
• Иврит;
• Венгерский;
• Корейский;
• Норвежский;
• Польский;
• Португальский (PT);
• Русский;
• Шведский;
• Тайский;
• Турецкий;
• Украинский;
Microsoft также планирует запустить Microsoft 365 Copilot GCC для своих государственных заказчиков летом 2024 года. Пока неизвестно, когда компания выпустит версию для потребителей.
Кроме того, сегодня Microsoft добавила несколько видеороликов на канал Microsoft 365 на YouTube, демонстрируя, как Copilot будет работать в Word, помогая пользователям создавать и редактировать документы, а также создавать диаграммы и находить способы визуализации ключевых идей в Excel.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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