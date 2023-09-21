Microsoft продолжает добавлять функцию Copilot в приложения Microsoft 365

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 21-09-2023, 22:02
  • Просмотров: 140

Компания Microsoft продолжает добавлять функцию Copilot в приложения Microsoft 365. Все обновления будут общедоступны для коммерческих клиентов в ноябре, если только не указано «скоро».

Вот список приложений с Copilot:

• Copilot в Outlook;
• Copilot в Word;
• Copilot в Excel;
• Copilot в Loop;
• Copilot в OneNote;
• Copilot в Stream;
• Copilot в OneDrive;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
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