Microsoft продолжает добавлять функцию Copilot в приложения Microsoft 365
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- Категория: Microsoft
- Дата: 21-09-2023, 22:02
- Просмотров: 140
Компания Microsoft продолжает добавлять функцию Copilot в приложения Microsoft 365. Все обновления будут общедоступны для коммерческих клиентов в ноябре, если только не указано «скоро».
Вот список приложений с Copilot:
• Copilot в Outlook;
• Copilot в Word;
• Copilot в Excel;
• Copilot в Loop;
• Copilot в OneNote;
• Copilot в Stream;
• Copilot в OneDrive;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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