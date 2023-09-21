Microsoft раскрывает планы по поводу плагинов для Microsoft 365 Copilot
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- Категория: Microsoft
- Дата: 21-09-2023, 22:59
- Просмотров: 137
Microsoft 365 Copilot официально запускается 1 ноября для корпоративных клиентов. Помощник с генеративным искусственным интеллектом для приложений Microsoft получит больше навыков за счет использования сторонних плагинов, предлагая множество новых функций для предприятий и корпоративных работников.
Разработчики плагинов могут зарегистрироваться в Microsoft 365 Developer Technology Adoption Program (TAP), чтобы подготовиться к запуску Microsoft 365 Copilot.. Она включает в себя такие функции, как дорожные карты продуктов, обмен отзывами с другими разработчиками и многое другое. Microsoft поделится дополнительной информацией по поводу Microsoft 365 Copilot во время конференции Ignite 2023.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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