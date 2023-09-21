Microsoft выпустит Microsoft 365 Copilot 1 ноября для корпоративных пользователей
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- Категория: Microsoft
- Дата: 21-09-2023, 20:16
- Просмотров: 166
Функция Microsoft 365 Copilot будет доступна с 1 ноября для клиентов Microsoft 365 с определенными планами для бизнеса и предприятий. Но дополнение не является бесплатным: в июле компания объявила, что будет взимать $30 в месяц за каждого пользователя за доступ к этой функции, что почти удваивает общую стоимость подписки для предприятий на некоторых более дешевых планах.
Microsoft также объявила сегодня, что запускает версию Copilot для всех своих приложений и сервисов, поэтому даже если у вас нет Microsoft 365 Copilot, вы все равно увидите аналогичные функции в других местах.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
theverge.com
theverge.com
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