Стоимость Microsoft 365 Copilot для коммерческих пользователей составит $30 за пользователя в месяц

Microsoft 365 Copilot будет доступен для коммерческих клиентов за $30 за пользователя в месяц для клиентов Microsoft 365 E3, E5, Business Standard и Business Premium, когда он будет широко доступен.

Copilot предоставляет в ваше распоряжение тысячи навыков и может анализировать весь ваш контент и контекст, чтобы взяться за любую задачу. Он основан на ваших бизнес-данных в Microsoft Graph — это все ваши электронные письма, календарь, чаты, документы и многое другое. Таким образом, Copilot может генерировать обновления утренних совещаний, электронных писем и чатов для отправки команде; ввести вас в курс событий проекта за последнюю неделю; или создать SWOT-анализ из внутренних файлов и данных из Интернета.