Стоимость Microsoft 365 Copilot для коммерческих пользователей составит $30 за пользователя в месяц

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:22
  • Просмотров: 79

В марте была официально анонсирована функция Microsoft 365 Copilot. Новое дополнение к онлайн-сервису приложений для повышения производительности компании было разработано, чтобы помочь пользователям, например, создавать черновики документов в Word, создавать электронные таблицы в Excel с новыми текстовыми подсказками и помогать в создании презентаций PowerPoint.

С тех пор Microsoft не спешила предлагать эту новую функцию. В мае компания объявила о программе Microsoft 365 Copilot Early Access для 600 бизнес-клиентов. Хотя у нас до сих пор нет конкретной даты релиза общедоступной версии, сегодня, в рамках Microsoft Inspire 2023, были раскрыты цены на сервис, когда он будет запущен публично.

Microsoft заявила:

Microsoft 365 Copilot будет доступен для коммерческих клиентов за $30 за пользователя в месяц для клиентов Microsoft 365 E3, E5, Business Standard и Business Premium, когда он будет широко доступен.


Microsoft также представила краткое описание сервиса в своем пресс-релизе:

Copilot предоставляет в ваше распоряжение тысячи навыков и может анализировать весь ваш контент и контекст, чтобы взяться за любую задачу. Он основан на ваших бизнес-данных в Microsoft Graph — это все ваши электронные письма, календарь, чаты, документы и многое другое. Таким образом, Copilot может генерировать обновления утренних совещаний, электронных писем и чатов для отправки команде; ввести вас в курс событий проекта за последнюю неделю; или создать SWOT-анализ из внутренних файлов и данных из Интернета.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Следующая волна Copilot в Microsoft Teams

Следующая волна Copilot в Microsoft Teams

Bing Chat Enterprise обещает больше конфиденциальности и безопасности

Bing Chat Enterprise обещает больше конфиденциальности и безопасности

Microsoft Viva получит функцию Copilot для повышения производительности сотрудников

Microsoft Viva получит функцию Copilot для повышения производительности сотрудников

Microsoft анонсировала функцию Microsoft 365 Copilot на базе искусственного интеллекта для Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams

Microsoft анонсировала функцию Microsoft 365 Copilot на базе искусственного интеллекта для Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams

Microsoft Dynamics 365 Copilot будет использовать генеративный ИИ для выполнения повторяющихся бизнес-задач

Microsoft Dynamics 365 Copilot будет использовать генеративный ИИ для выполнения повторяющихся бизнес-задач




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 35
Пользователей: 0
Гостей: 35
Роботы: Google Yandex
+4  
Новостей: 14998
+0  
Комментариев: 39469
+0  
Пользователей: 10097