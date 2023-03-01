Стоимость Microsoft 365 Copilot для коммерческих пользователей составит $30 за пользователя в месяц
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:22
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В марте была официально анонсирована функция Microsoft 365 Copilot. Новое дополнение к онлайн-сервису приложений для повышения производительности компании было разработано, чтобы помочь пользователям, например, создавать черновики документов в Word, создавать электронные таблицы в Excel с новыми текстовыми подсказками и помогать в создании презентаций PowerPoint.
С тех пор Microsoft не спешила предлагать эту новую функцию. В мае компания объявила о программе Microsoft 365 Copilot Early Access для 600 бизнес-клиентов. Хотя у нас до сих пор нет конкретной даты релиза общедоступной версии, сегодня, в рамках Microsoft Inspire 2023, были раскрыты цены на сервис, когда он будет запущен публично.
Microsoft заявила:
Microsoft 365 Copilot будет доступен для коммерческих клиентов за $30 за пользователя в месяц для клиентов Microsoft 365 E3, E5, Business Standard и Business Premium, когда он будет широко доступен.
Microsoft также представила краткое описание сервиса в своем пресс-релизе:
Copilot предоставляет в ваше распоряжение тысячи навыков и может анализировать весь ваш контент и контекст, чтобы взяться за любую задачу. Он основан на ваших бизнес-данных в Microsoft Graph — это все ваши электронные письма, календарь, чаты, документы и многое другое. Таким образом, Copilot может генерировать обновления утренних совещаний, электронных писем и чатов для отправки команде; ввести вас в курс событий проекта за последнюю неделю; или создать SWOT-анализ из внутренних файлов и данных из Интернета.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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