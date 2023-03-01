Следующая волна Copilot в Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:06
  • Просмотров: 84

Как и ожидалось, Microsoft в настоящее время тестирует генеративные функции Copilot на базе искусственного интеллекта в сервисах Teams. Сегодня, в рамках Microsoft Inspire 2023, компания объявила о планах включить Copilot как для телефона Teams, так и для чата Teams.

В посте в блоге Microsoft описала функции, которые Copilot предоставит пользователям телефонов Teams:

Благодаря этой новой возможности вы можете совершать и принимать звонки из приложения Teams на любом устройстве, а также получать сводки и аналитические данные в режиме реального времени. Вы также можете попросить Copilot делать для вас заметки во время звонка и выделять ключевые моменты, такие как имена, даты, числа и задачи, используя команды на естественном языке.


По словам Microsoft, Copilot можно использовать как для вызовов VoIP, так и для вызовов PSTN. Microsoft также рассказала о том, как Copilot будет использоваться в чате Teams:

С помощью Copilot в чате Teams можно быстро синтезировать ключевую информацию из потоков чата, задавая конкретные вопросы (или используя одну из предложенных подсказок), чтобы проследить за ходом беседы, систематизировать ключевые моменты обсуждения и обобщить важную для вас информацию. Copilot снижает трудозатраты на управление различными чатами и помогает уделять больше времени тому, что важно, не отрываясь от работы.




Microsoft предложила несколько примеров использования Copilot в Teams Chat. Это включало использование ИИ для получения определенной информации из чата и создания таблицы со списками определенных проблем, поднятых в сессии чата. Пользователи также могут попросить Copilot предупредить их о проблемах, характерных для них, в чате, без необходимости спрашивать эту информацию у других в чате.

В настоящее время Copilot доступен как в Microsoft Teams Phone, так и в чате для клиентов, участвующих в программе Microsoft 365 Copilot Early Access. Пока неизвестно, когда он станет общедоступным, но ожидается, что официально он будет запущен этой осенью.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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