Следующая волна Copilot в Microsoft Teams

Благодаря этой новой возможности вы можете совершать и принимать звонки из приложения Teams на любом устройстве, а также получать сводки и аналитические данные в режиме реального времени. Вы также можете попросить Copilot делать для вас заметки во время звонка и выделять ключевые моменты, такие как имена, даты, числа и задачи, используя команды на естественном языке.

С помощью Copilot в чате Teams можно быстро синтезировать ключевую информацию из потоков чата, задавая конкретные вопросы (или используя одну из предложенных подсказок), чтобы проследить за ходом беседы, систематизировать ключевые моменты обсуждения и обобщить важную для вас информацию. Copilot снижает трудозатраты на управление различными чатами и помогает уделять больше времени тому, что важно, не отрываясь от работы.