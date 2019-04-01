Компания Microsoft выпустила Visual Studio Code 1.79.0.
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 04:12
- Просмотров: 0
Microsoft выпустила Visual Studio Code 1.79.0.
Вот список новых функций:
• Режим только для чтения — Отметьте определенные файлы и папки в рабочей области как доступные только для чтения;
• Опции «Вставить как» — Выберите, как вы хотите, чтобы ссылки на элементы вставлялись в редактор;
• Автоматическое копирование внешних файлов — Перетаскивание или вставка в Markdown добавляет новые файлы в вашу рабочую область;
• Имя ветки репозитория Git по умолчанию — используйте «main» по умолчанию или переопределите его с помощью пользовательских настроек;
• Поиск расширенного содержимого записных книжек — Поиск на основе выходных данных записной книжки или фильтрация по типу ячейки;
• Связанное редактирование тегов JSX — Одновременное изменение открывающих и закрывающих тегов JSX;
• Предварительная версия: Улучшения GitHub Copilot Chat — Легко управляйте историей сессий чата. Встроенный чат «предварительный просмотр в реальном времени»;
• VS Code на Microsoft Build 2023 — Следите за сессиями в плейлисте YouTube;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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