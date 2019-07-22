Microsoft раскрывает будущие планы по обновлению нового приложения Outlook для Windows

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 01:41
  • Просмотров: 168

В этом году Microsoft официально запустила новое приложение Outlook для Windows в широкую доступность. Однако многие люди по-прежнему предпочитают использовать «классическое» приложение Outlook, поскольку оно обладает рядом функций, которых все еще нет в новом клиенте Outlook.

Сегодня Microsoft опубликовала пост в блоге с длинным списком функций, которые, по ее словам, будут добавлены в новое приложение Outlook в течение следующего года. Некоторые из этих предстоящих функций уже были раскрыты, включая автономный режим приложения.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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