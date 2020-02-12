Инсайдеры Office могут установить сборку 12730.20150
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 20:45
- Просмотров: 82
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12730.20150).
Познакомьтесь с новым пером действий в Word
В дополнение к общим инструментам рисования, Microsoft предлагает интеллектуальные инструменты, оптимизированные для базового взаимодействия с каждым приложением. Новое перо действий в Word поможет вам редактировать документы с помощью жестов рукописного ввода. Это более простой способ начать редактирование рукописного ввода в Word. Он заменяет предыдущую кнопку «Редактор рукописного ввода», которая была на вкладке «Рисование» в Word.
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Word
Частные аннотации
Частные аннотации — это способ легко создать частную копию общих документов для ваших личных аннотаций. Это дает вам время и пространство, чтобы собраться с мыслями и тщательно просмотреть документ самостоятельно.
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Excel
Статистика рабочей книги – получите краткое резюме того, что находится в вашей рабочей книге. Щелкните Обзор> Статистика рабочей книги.
PowerPoint
Ссылка на слайд
С помощью функции «Ссылка на этот слайд» теперь вы можете сэкономить время и избежать путаницы, создав ссылку, которая откроет файл и перенесет его непосредственно на определенный слайд в вашей презентации.
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Синхронизация изменений во время представления
В течение многих лет PowerPoint не позволял отображать какие-либо изменения, внесенные другими пользователями во время презентации, чтобы гарантировать, что ведущий полностью контролирует содержание. С повышенным вниманием к совместной работе и обновлениям в реальном времени клиенты попросили синхронизировать изменения всякий раз, когда они вносятся, даже если презентация находится в режиме слайд-шоу.
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Outlook
Кнопка «Присоединиться онлайн»
Теперь вы можете присоединиться к собраниям Teams одним щелчком мыши, когда закрепляете панель задач календаря. Пользователи увидят кнопку «Присоединиться онлайн» для любых текущих или предстоящих встреч Teams в панели задач календаря.
Проще войти в систему, когда вы находитесь далеко
Когда пользователи ранее получали доступ к Wi-Fi с помощью внешнего портала, например в отеле или самолете, Outlook показывал технические ошибки. Новая функция устраняет уведомления об ошибках и вместо этого показывает панель в верхней части Outlook, которая сообщает вам, что происходит, и предоставляет ссылку для завершения подключения.
Фотографии высокого разрешения в электронной почте
Ранее, когда пользователи вставляли изображение в сообщение Outlook, фотография конвертировалась в разрешение 96 ppi. Эта новая функция не преобразует изображения в меньший размер, а добавляет изображения PNG, JPEG, BMP, GIF к сообщению в исходном разрешении.
Word, Excel, PowerPoint и Outlook
Примените метку чувствительности
Теперь вы можете применить метку чувствительности, настроенную вашей организацией для запроса пользовательских разрешений. Метки чувствительности позволяют классифицировать и защищать данные вашей организации, а также следить за тем, чтобы ваша производительность и способность к совместной работе не были ограничены.
Excel, Word, Outlook и PowerPoint
Представление креативного контента премиум-класса
Подписчики Office 365 теперь могут легко добавлять высококачественные кураторские изображения, стикеры и иконки в свои личные или профессиональные документы, файлы и презентации в Excel, Word, Outlook и PowerPoint.
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Подписки Microsoft 365 Personal и Family
Ознакомьтесь с подписками Microsoft 365 Personal и Family для вашей жизни
Microsoft 365 может помочь вам максимально использовать свое время, подключаться и защищать тех, кого вы любите, а также развиваться и расти. Подписки строятся на основе Office, в котором используется новый искусственный интеллект, богатый контент и шаблоны, а также облачные возможности для расширения ваших возможностей.
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Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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