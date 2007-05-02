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Инсайдеры Office могут установить сборку 20070502

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 23:48
  • Просмотров: 107

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 20070502).

Word, Excel и PowerPoint

Воспроизведение анимированных GIF-файлов

Анимированные GIF-файлы теперь воспроизводятся в Office. Попробуйте вставить GIF и посмотреть, как ваш документ оживает. Новые способы выразить себя теперь у вас под рукой.

Excel

Представление Sheet View

Создавайте свои собственные представления, сотрудничая с другими в Excel, чтобы вы могли фильтровать и сортировать, не нарушая то, что видят другие.

Узнать больше.

Персонализированные метки данных

Теперь вы можете использовать значения из ячеек в качестве меток на данных диаграммы.

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Представление функции LET

Улучшите производительность, удобочитаемость и компоновку с помощью функции LET. Эта функция позволяет создавать именованные переменные в новых или уже существующих формулах.

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PowerPoint

Легко добавляйте свой собственный звук

Быстро добавляйте свой собственный звук в презентации PowerPoint. Это обновление облегчает запись звука и вставку его в слайд. Новый опыт работает через панель. Microsoft больше не требует, чтобы вы называли свой аудиофайл.

Инсайдеры Office могут установить сборку 20070502


Outlook

Улучшена безопасность для учетных записей Outlook

Улучшения безопасности означают, что вам больше не нужно устанавливать пароль приложения, если для вашей учетной записи Outlook включена двухэтапная проверка.

Узнать другие подробности можно здесь.




Илья Источник:
insider.office.com
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