Инсайдеры Office могут установить сборку 13301.20004
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 14:55
- Просмотров: 103
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13301.20004).
Excel
Создавайте типы данных с помощью Power Query
Power Query - это мощный и экономящий время инструмент, используемый для сбора и анализа больших наборов данных путем их организации таким образом, чтобы значительно упростить их использование в Excel. С помощью этой функции вы можете создавать кастомные типы данных из любого источника данных и загружать их в сетку Excel в виде богатых значений.
Узнать больше.
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой при открытии файла, содержащего функцию LET, отображалось предупреждение: «Мы обнаружили проблему с содержимым в «your file.xlsx». Вы хотите, чтобы мы постарались восстановить как можно больше? Если вы доверяете источнику этой рабочей книги, нажмите Да»;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли изменить фильтр сводной таблицы, поскольку он был установлен на значение, которое больше не присутствовало в базе данных Analysis Services;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою ссылок на надстройки XLAM и именованных диапазонов;
• Исправлена проблема, из-за которой, если пользователь применял кастомный стиль к динамическому массиву, он получал ошибку: «Вы не можете изменить часть массива». Это устаревшее ограничение, которое было удалено;
• Исправлена проблема, из-за которой строка формул Excel не отображалась полностью после потери подключения к устройству, например, при подключении/отключении удаленной сессии сеанса или изменении монитора;
Outlook
Закрепляйте свои электронные письма
Следите за электронными письмами, к которым вам нужно вернуться, или сохраняйте в качестве напоминания, закрепляя их в верхней части списка сообщений. Чтобы закрепить сообщение, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Быстрые действия> Закрепить.
Получайте предложения при поиске по человеку
По мере ввода условий поиска в Outlook вы будете получать наиболее релевантные электронные письма, указанные в предложениях.
Известные исправления
• Исправлена проблема, которая обеспечивала большую гибкость при включении/отключении параметров ведения журнала по умолчанию через групповую политику;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые пользователи могли видеть, что приложение Outlook запускалось в автономном режиме, пока они вручную не выбирали работу в сети;
• Исправлена проблема, из-за которой устаревшее доменное имя отправителя электронной почты сохранялось и отображалось после перемещения черновика письма между почтовыми ящиками с разрешениями помощника и разрешениями диспетчера;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи испытывали сбой при открытии некоторых очень больших электронных писем;
• Исправлена проблема, из-за которой, если групповая политика требовала, чтобы надстройка была всегда включена, то мониторинг надстроек становился недоступным, чтобы пользователи не могли отключить надстройку;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопки «ОК» и «Отмена» в диалоговом окне «Автоматические ответы» не были видны в системе с высоким разрешением (например, 1750x1920) в сочетании с большим размером текста (например, 175%);
• Исправлена проблема, из-за которой запуск кода VBA ActiveInspector.CommandBars.ExecuteMso («ShowSchedulingPage») после включения Single Line Ribbon (SLR) приводил к ошибке выполнения;
• Исправлено условие, при котором отправка приглашения на собрание из пустой группы контактов в другую группу контактов приводила к сбою;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, когда карточка комментария отображала границу вокруг текста комментария, если пользователь нажимал на комментарий;
• Исправлена проблема, из-за которой, если пользователь создавал черновик комментария, привязанный к строке, уже содержащей зафиксированные комментарии, тогда черновик располагался в неправильном порядке относительно зафиксированного комментария в боковой дорожке;
• Исправлена проблема, из-за которой фокус не переходил в область комментариев, если документ был увеличен до 160% или более, а панель комментариев не была видна;
• Исправлена проблема, из-за которой комментарии к одному документу отображались в других открытых документах после переключения между несколькими открытыми документами;
• Исправлена проблема, из-за которой длинные ссылки не переносились при сохранении документа в формате HTML;
• Исправлена проблема, из-за которой макросы, которые AutoOpen запускались перед AutoExec;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой видео не воспроизводилось автоматически в слайд-шоу;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой столбец принудительного ввода/вывода анализа портфеля не работал, если веб-приложение Project использовало кастомное доменное имя;
• Исправлена проблема, из-за которой дата окончания проекта не обновлялась для проектов, подключенных к списку задач SharePoint;
• Исправлена проблема, из-за которой, если у ресурса было несколько таблиц норм стоимости, оставшаяся стоимость могла быть вычислена неправильно;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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