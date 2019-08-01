Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 13301.20004

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 14:55
  • Просмотров: 103
Инсайдеры Office могут установить сборку 13301.20004

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13301.20004).

Excel

Создавайте типы данных с помощью Power Query

Power Query - это мощный и экономящий время инструмент, используемый для сбора и анализа больших наборов данных путем их организации таким образом, чтобы значительно упростить их использование в Excel. С помощью этой функции вы можете создавать кастомные типы данных из любого источника данных и загружать их в сетку Excel в виде богатых значений.

Узнать больше.

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой при открытии файла, содержащего функцию LET, отображалось предупреждение: «Мы обнаружили проблему с содержимым в «your file.xlsx». Вы хотите, чтобы мы постарались восстановить как можно больше? Если вы доверяете источнику этой рабочей книги, нажмите Да»;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли изменить фильтр сводной таблицы, поскольку он был установлен на значение, которое больше не присутствовало в базе данных Analysis Services;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою ссылок на надстройки XLAM и именованных диапазонов;
• Исправлена проблема, из-за которой, если пользователь применял кастомный стиль к динамическому массиву, он получал ошибку: «Вы не можете изменить часть массива». Это устаревшее ограничение, которое было удалено;
• Исправлена проблема, из-за которой строка формул Excel не отображалась полностью после потери подключения к устройству, например, при подключении/отключении удаленной сессии сеанса или изменении монитора;

Outlook

Закрепляйте свои электронные письма

Следите за электронными письмами, к которым вам нужно вернуться, или сохраняйте в качестве напоминания, закрепляя их в верхней части списка сообщений. Чтобы закрепить сообщение, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Быстрые действия> Закрепить.

Получайте предложения при поиске по человеку

По мере ввода условий поиска в Outlook вы будете получать наиболее релевантные электронные письма, указанные в предложениях.

Известные исправления

• Исправлена проблема, которая обеспечивала большую гибкость при включении/отключении параметров ведения журнала по умолчанию через групповую политику;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые пользователи могли видеть, что приложение Outlook запускалось в автономном режиме, пока они вручную не выбирали работу в сети;
• Исправлена проблема, из-за которой устаревшее доменное имя отправителя электронной почты сохранялось и отображалось после перемещения черновика письма между почтовыми ящиками с разрешениями помощника и разрешениями диспетчера;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи испытывали сбой при открытии некоторых очень больших электронных писем;
• Исправлена проблема, из-за которой, если групповая политика требовала, чтобы надстройка была всегда включена, то мониторинг надстроек становился недоступным, чтобы пользователи не могли отключить надстройку;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопки «ОК» и «Отмена» в диалоговом окне «Автоматические ответы» не были видны в системе с высоким разрешением (например, 1750x1920) в сочетании с большим размером текста (например, 175%);
• Исправлена проблема, из-за которой запуск кода VBA ActiveInspector.CommandBars.ExecuteMso («ShowSchedulingPage») после включения Single Line Ribbon (SLR) приводил к ошибке выполнения;
• Исправлено условие, при котором отправка приглашения на собрание из пустой группы контактов в другую группу контактов приводила к сбою;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, когда карточка комментария отображала границу вокруг текста комментария, если пользователь нажимал на комментарий;
• Исправлена проблема, из-за которой, если пользователь создавал черновик комментария, привязанный к строке, уже содержащей зафиксированные комментарии, тогда черновик располагался в неправильном порядке относительно зафиксированного комментария в боковой дорожке;
• Исправлена проблема, из-за которой фокус не переходил в область комментариев, если документ был увеличен до 160% или более, а панель комментариев не была видна;
• Исправлена проблема, из-за которой комментарии к одному документу отображались в других открытых документах после переключения между несколькими открытыми документами;
• Исправлена проблема, из-за которой длинные ссылки не переносились при сохранении документа в формате HTML;
• Исправлена проблема, из-за которой макросы, которые AutoOpen запускались перед AutoExec;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой видео не воспроизводилось автоматически в слайд-шоу;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой столбец принудительного ввода/вывода анализа портфеля не работал, если веб-приложение Project использовало кастомное доменное имя;
• Исправлена проблема, из-за которой дата окончания проекта не обновлялась для проектов, подключенных к списку задач SharePoint;
• Исправлена проблема, из-за которой, если у ресурса было несколько таблиц норм стоимости, оставшаяся стоимость могла быть вычислена неправильно;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 13219.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13219.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13020.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13020.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13006.20002

Инсайдеры Office могут установить сборку 13006.20002

Инсайдеры Office могут установить сборку 12030.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 12030.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12015.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12015.20004




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 37
Пользователей: 0
Гостей: 37
Роботы: Yandex Google
+1  
Новостей: 12351
+0  
Комментариев: 39445
+0  
Пользователей: 10036