Microsoft анонсировала новые названия каналов обновления Office Insider для iOS, Mac и Android
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 19:22
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В июне 2020 года Microsoft изменила названия каналов обновления для приложений Microsoft 365, работающих в Windows, чтобы помочь клиентам принимать более обоснованные решения в отношении стратегии обслуживания для своей организации.
Изменение имени каналов обновления приложений Microsoft 365: iOS, Mac и Android
10 ноября 2020 года Microsoft начала развертывать эти изменения в iOS, Mac и Android, чтобы обеспечить единообразие обновления названий каналов на всех платформах, на которых доступен Office. Пока Insider Program остается, Microsoft будет использовать следующие новые названия для каналов обновления, предназначенных для инсайдерской аудитории на Mac и Android:
• Beta Channel, ранее известный как Insider Fast;
• Current Channel (Preview), ранее известный как Insider Slow;
В iOS канал, который раньше назывался Insider, теперь будет называться Beta Channel.
Меняются только названия существующих каналов обновления. Эти каналы обновления по-прежнему работают так же, как и раньше.
Ссылки на новые имена для существующих каналов обновления начали развертываться 30 октября 2020 года. Например, в документации и в пользовательском интерфейсе инструментов развертывания, таких как Microsoft AutoUpdate.
В следующей таблице показаны предыдущее имя и новое имя для каналов обновления в iOS.
В следующей таблице показаны предыдущее имя и новое имя для каналов обновления на Mac.
В следующей таблице показаны предыдущее имя и новое имя для каналов обновления на Android.
* Beta Channel доступен только для отдельных приложений (Word, Excel и PowerPoint). Это недоступно для Office Mobile.
Доступность
Начиная с 30 октября 2020 г., изменения начали широко развертываться в документации, пользовательском интерфейсе продукта, инструментах развертывания и т. д.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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