Microsoft реализует полную поддержку тёмного режима для Word в Windows
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 18:43
- Просмотров: 0
Microsoft собирается реализовать полную поддержку тёмного режима для Word в Windows. Приложения Office для Windows получили поддержку тёмного режима некоторое время назад, хотя выполнение остается весьма несовместимым: только некоторые приложения, такие как OneNote и Outlook, получили полноценный тёмный режим навсегда.
100% dark theme is finally coming to word desktop !! #officeinsiders #windowsinsiders pic.twitter.com/GzYmC8m68Q— Florian B (@flobo09) November 20, 2020
Пользователь под ником «Florian B» опубликовал изображение новой бета-версии Word с полностью тёмным режимом, при этом ранее белая страница теперь тёмная. Это определенно проще для глаз, хотя вы можете видеть, что в разделе стилей сохранились белые прямоугольники.
Илья Источник:
twitter.com/flobo09
twitter.com/flobo09
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