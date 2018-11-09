Microsoft реализует полную поддержку тёмного режима для Word в Windows

Microsoft собирается реализовать полную поддержку тёмного режима для Word в Windows. Приложения Office для Windows получили поддержку тёмного режима некоторое время назад, хотя выполнение остается весьма несовместимым: только некоторые приложения, такие как OneNote и Outlook, получили полноценный тёмный режим навсегда.Пользователь под ником «Florian B» опубликовал изображение новой бета-версии Word с полностью тёмным режимом, при этом ранее белая страница теперь тёмная. Это определенно проще для глаз, хотя вы можете видеть, что в разделе стилей сохранились белые прямоугольники.