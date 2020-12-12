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Инсайдеры Office могут установить сборку 13604.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: 12-12-2020, 00:47
  • Просмотров: 484
Инсайдеры Office могут установить сборку 13604.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13604.20000).

Word

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Добавляйте комментарии к объектам, @mention коллег и разрешайте цепочки комментариев для лучшего взаимодействия. Панель комментариев является частью усилий Microsoft по обеспечению единообразия процесса проверки и облегчению совместной работы между приложениями и платформами Office.

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Известные исправления

• Исправлена проблема, которая связана с удалением современных комментариев в элементе управления содержимым, который помечен как недоступный для редактирования;

Outlook

Ваши настройки Outlook в облаке

Выберите настройки Outlook для Windows, такие как «Автоматические ответы», «Сфокусированные входящие» и «Конфиденциальность», и пользуйтесь ими на любом ПК. Теперь Outlook будет хранить/извлекать настройки из облака, поэтому при настройке нового устройства Windows ваши параметры будут загружаться автоматически на основе идентификатора Office.

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой сообщения S/MIME с простым текстом искажались при отправке;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема с переключением разделителей после вызова Selection.Parent.Copy;
• Исправлена проблема, из-за которой приложения Excel неправильно показывало панель сообщений о том, что доступна новая версия файла, и заставляло пользователя сохранять свои изменения в копии рабочей книги или отменять свои изменения;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема с зацикливанием фоновых видео при воспроизведении в слайд-шоу;
• Исправлена проблема, когда команда размера шрифта, добавленная в QAT, автоматически завершалась до ближайшего определенного размера шрифта при его обновлении;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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