Инсайдеры Office могут установить сборку 14420.20004
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 23:41
- Просмотров: 30
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14420.20004).
Word, Excel, PowerPoint
Добавлена поддержка формата OpenDocument 1.3
Поддержка новейшей версии формата OpenDocument (ODF) 1.3 теперь доступна в Office! Спецификация ODF 1.3 добавляет поддержку многих функций, уже поддерживаемых форматом Office Open XML (OOXML); эти функции теперь можно сохранять в Word, Excel и PowerPoint (файлы с расширениями .odt, .ods и .odp). Чтобы использовать новый формат, просто нажмите Файл> Сохранить как и в поле «Тип файла» выберите формат OpenDocument.
Узнать больше.
Outlook
Представление панели To-Do календаря отображает несколько месяцев
В предыдущих версиях Outlook пользователи могли настраивать свое представление, чтобы отображать более одного «мини-месяца» за раз на панели To-Do календаря (панель в правой части экрана). Благодаря отзывам пользователей Microsoft вернула эту функцию! Теперь вы можете отображать несколько месяцев как по горизонтали, так и по вертикали на панели To-Do календаря. Чтобы отобразить панель To Do в модуле «Календарь», нажмите Вид> To Do> Календарь, затем измените размер панели, чтобы отображалось несколько месяцев по мере необходимости.
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой неожиданное информационное уведомление о сокращении собраний по умолчанию появлялось при создании собраний в Outlook, когда этот параметр не был настроен администратором Exchange;
Word, Excel, Publisher
Известные исправления
• Исправлена проблема со стабильностью, которая связана с графикой во время пересчета;
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой в редких случаях приложение Excel могло перестать отвечать на запросы при расчете рабочей книги;
Office Suite
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой изображения, скопированные из Word, не сохраняли настройку «Заблокировать соотношение сторон» при вставке в холсты для рисования в других приложениях Office;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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