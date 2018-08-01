Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 14420.20004

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 23:41
  • Просмотров: 30
Инсайдеры Office могут установить сборку 14420.20004

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14420.20004).

Word, Excel, PowerPoint

Добавлена поддержка формата OpenDocument 1.3

Поддержка новейшей версии формата OpenDocument (ODF) 1.3 теперь доступна в Office! Спецификация ODF 1.3 добавляет поддержку многих функций, уже поддерживаемых форматом Office Open XML (OOXML); эти функции теперь можно сохранять в Word, Excel и PowerPoint (файлы с расширениями .odt, .ods и .odp). Чтобы использовать новый формат, просто нажмите Файл> Сохранить как и в поле «Тип файла» выберите формат OpenDocument.

Узнать больше.



Outlook

Представление панели To-Do календаря отображает несколько месяцев

В предыдущих версиях Outlook пользователи могли настраивать свое представление, чтобы отображать более одного «мини-месяца» за раз на панели To-Do календаря (панель в правой части экрана). Благодаря отзывам пользователей Microsoft вернула эту функцию! Теперь вы можете отображать несколько месяцев как по горизонтали, так и по вертикали на панели To-Do календаря. Чтобы отобразить панель To Do в модуле «Календарь», нажмите Вид> To Do> Календарь, затем измените размер панели, чтобы отображалось несколько месяцев по мере необходимости.



Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой неожиданное информационное уведомление о сокращении собраний по умолчанию появлялось при создании собраний в Outlook, когда этот параметр не был настроен администратором Exchange;

Word, Excel, Publisher

Известные исправления

• Исправлена проблема со стабильностью, которая связана с графикой во время пересчета;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой в редких случаях приложение Excel могло перестать отвечать на запросы при расчете рабочей книги;

Office Suite

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой изображения, скопированные из Word, не сохраняли настройку «Заблокировать соотношение сторон» при вставке в холсты для рисования в других приложениях Office;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку Build 16.0.13929.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку Build 16.0.13929.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13510.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13510.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13020.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13020.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12015.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12015.20004

Инсайдеры Office получили обновление для десктопной версии Office 2016

Инсайдеры Office получили обновление для десктопной версии Office 2016




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 35
Пользователей: 0
Гостей: 35
Роботы: Yandex Google
+6  
Новостей: 13627
+0  
Комментариев: 39454
+0  
Пользователей: 10078
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at slinks.su Port 80