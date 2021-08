Инсайдеры Office могут установить сборку 14420.20004

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14420.20004).Поддержка новейшей версии формата OpenDocument (ODF) 1.3 теперь доступна в Office! Спецификация ODF 1.3 добавляет поддержку многих функций, уже поддерживаемых форматом Office Open XML (OOXML); эти функции теперь можно сохранять в Word, Excel и PowerPoint (файлы с расширениями .odt, .ods и .odp). Чтобы использовать новый формат, просто нажмите Файл> Сохранить как и в поле «Тип файла» выберите формат OpenDocument.В предыдущих версиях Outlook пользователи могли настраивать свое представление, чтобы отображать более одного «мини-месяца» за раз на панели To-Do календаря (панель в правой части экрана). Благодаря отзывам пользователей Microsoft вернула эту функцию! Теперь вы можете отображать несколько месяцев как по горизонтали, так и по вертикали на панели To-Do календаря. Чтобы отобразить панель To Do в модуле «Календарь», нажмите Вид> To Do> Календарь, затем измените размер панели, чтобы отображалось несколько месяцев по мере необходимости.• Исправлена проблема, из-за которой неожиданное информационное уведомление о сокращении собраний по умолчанию появлялось при создании собраний в Outlook, когда этот параметр не был настроен администратором Exchange;• Исправлена проблема со стабильностью, которая связана с графикой во время пересчета;• Исправлена проблема, из-за которой в редких случаях приложение Excel могло перестать отвечать на запросы при расчете рабочей книги;• Исправлена проблема, из-за которой изображения, скопированные из Word, не сохраняли настройку «Заблокировать соотношение сторон» при вставке в холсты для рисования в других приложениях Office;Узнать другие подробности можно здесь

