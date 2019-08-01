Инсайдеры Office могут установить сборку Build 16.0.13929.20004
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 17:03
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Android (Build 16.0.13929.20004).
Word
Печатайте быстрее с текстовыми предсказаниями
Текстовые предсказания уменьшают орфографические и грамматические ошибки и со временем учатся давать наилучшие рекомендации, основанные на вашем стиле письма.
PowerPoint
Воспроизведение видео
Теперь вы можете воспроизводить видео и аудио, вставленные в ваши презентации, в режиме потребления и редактирования.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 39
Пользователей: 0
Гостей: 39
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 39
Роботы: Google Yandex
+4Новостей: 13151
+0Комментариев: 39449
+0Пользователей: 10055