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Инсайдеры Office могут установить сборку 14430.20030

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 21:44
  • Просмотров: 76
Инсайдеры Office могут установить сборку 14430.20030

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14430.20030).

Office Suite

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой во время загрузки файла приложение переставало отвечать на запросы, а документ не синхронизировался;

Access

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой в сообщения об ошибках включались специальные символы;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема с рендерингом на листах с включенными Freeze Panes для некоторых сценариев прокрутки;
• Исправлена проблема, из-за которой локализованные символы отображались ниже английских символов на вкладках листа;
• Исправлена проблема, из-за которой в диалоговом окне «Найти/заменить» сохранялась история только для поиска, а не для замены (в диалоговом окне не сохранялась история того, что было заменено, когда произошла замена);

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой нейронная голосовая регрессия при чтении вслух переставала отвечать на запросы;
• Исправлена проблема, из-за которой поиск комнат не загружался;
• Исправлена проблема, из-за которой напоминания периодически отображались поздно и показывали неправильное время в диалоговом окне;

PowerPoint

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой размер слайда мог измениться во время предварительного просмотра печати;

Project

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой при программном добавлении новых задач в проект задачи не могли быть вставлены в правильное место, если сводная задача новой задачи свернута;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой нейронная голосовая регрессия при чтении вслух переставала отвечать на запросы;
• Исправлена проблема, которая связана со сбоями при вызове DCompositionCreateDevice;
• Исправлена проблема, из-за которой при вводе Hiragana с помощью Japanese input method editor (IME) при открытом средстве выбора людей при упоминании IME переставал работать;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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