Microsoft теперь по умолчанию ограничивает макросы XLM в Excel

В июле 2021 года Microsoft выпустила новый параметр настройки Excel Trust Center, чтобы ограничить использование макросов Excel 4.0 (XLM). Как и планировалось, Microsoft сделала этот параметр значением по умолчанию при открытии макросов Excel 4.0 (XLM). Это поможет клиентам Microsoft защитить себя от соответствующих угроз безопасности.Клиенты могут управлять этой настройкой, следуя инструкциям, опубликованным в исходном блоге: Restrict usage of Excel 4.0 (XLM) macros with new macro settings control - Microsoft Tech Community Доступность:Эта настройка теперь по умолчанию отключает макросы Excel 4.0 (XLM) в Excel (Build 16.0.14427.10000). Согласно исходному посту в блоге, администраторы также могут использовать существующий элемент управления политикой приложений Microsoft 365 для настройки этого параметра. Получите последние файлы административных шаблонов Office Параметр групповой политики «Параметры уведомлений макросов» для Excel можно найти по следующему пути и в разделе реестра:• Путь групповой политики: User configuration> Administrative templates> Microsoft Excel 2016> Excel Options> Security> Trust Center;• Путь раздела реестра: Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\16.0\excel\security;Кроме того, этим параметром политики можно управлять с помощью:можно развернуть с помощью службы облачных политик Office для политик в HKCU. Облачные политики применяются к пользователю на любом устройстве, получающем доступ к файлам в приложениях Office с помощью своей учетной записи AAD. Узнайте больше о службе облачных политик Office можно развернуть с помощью Microsoft Endpoint Manager (MEM) как для политик HKCU, так и для политик HKLM. Эти параметры записываются в то же место, что и групповая политика, но управляются из облака в MEM. Существует два метода создания и развертывания конфигураций политик: административные шаблоны или каталог параметров;У администраторов также есть возможность полностью заблокировать все использование макросов XLM (в том числе в новых файлах, созданных пользователями), включив групповую политику «Запретить Excel запускать макросы XLM», которую можно настроить с помощью редактора групповой политики или раздела реестра.XLM отключен по умолчанию в сентябрьском форке версии 16.0.14527.20000+.• Current Channel, сборки 2110 или выше (впервые выпущены в октябре);• Monthly Enterprise Channel, сборки 2110 или выше (впервые выпущены в декабре);• Semi-Annual Enterprise Channel (Preview), сборки 2201 или выше (Microsoft создаст его в январе 2022 года, но первая доставка состоится в марте 2022 года;)• Semi-Annual Enterprise Channel, сборки 2201 или выше (будут доставляться в июле 2022 года;)Узнать другие подробности можно здесь