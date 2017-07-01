Обновленный дизайн Office.com скоро будет развернут для всех корпоративных и образовательных клиентов
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 17:35
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На конференции Ignite в ноябре 2021 года Microsoft объявила, что перерабатывает интерфейсы Office.com и Office для Windows, чтобы повысить производительность для коммерческих клиентов. В то время развертывание началось поэтапно, но теперь Microsoft заявила, что обновленная версия Office.com будет доступна для всех корпоративных и образовательных клиентов к концу этой недели.
Как видно на скриншоте выше, в этом обновлении дизайна присутствуют многочисленные улучшения, призванные улучшить управление файлами и обмен контентом.
Слева находится панель «Создать», которая предлагает унифицированный пользовательский интерфейс для создания различных типов файлов со встроенными шаблонами. Это облегчит запуск и работу с новым файлом в кратчайшие сроки. Это есть и в личном интерфейсе Office.com. ИТ-администраторы могут расширить это пространство, включив фирменные шаблоны, принадлежащие их компании.
Существует также новая панель «Мой контент», которая предлагает вам весь контент, связанный с вами, независимо от того, как он был предоставлен вам. Сюда входят файлы, записи собраний и циклы. Microsoft также включила бесконечную прокрутку в этом разделе, чтобы вам не приходилось утомительно перемещаться между разными страницами результатов поиска.
Наконец, сам интерфейс страницы Home был переработан с разделом быстрого доступа, где вы можете управлять файлами с помощью фильтров и получать обзор соответствующих деталей.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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