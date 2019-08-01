Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 15619.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 14:30
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 15619.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15619.20000).

Excel

Уменьшение нежелательной фрагментации правил условного форматирования: Microsoft уменьшает фрагментацию правил условного форматирования в непрерывном диапазоне ячеек при вставке скопированных ячеек в этот диапазон ячеек;



Access

Заметное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой приложение неожиданно закрывалось, если требования к памяти росли слишком быстро при использовании интерфейсов DAO или OLEDB для чтения баз данных Access;

Excel

Заметные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой на некоторых элементах галереи меню отображался неправильный цвет фона;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователь не мог выбирать строки и столбцы таблицы после выбора команды «Вставить таблицу», когда на экране отображалась метка Coachmark;
• Исправлена проблема, из-за которой функция кэширования паролей не работала со сборкой MSQuery x64;

Outlook

Заметное исправление

• Исправлена проблема со специальными возможностями, из-за которой диктор не считывал статус «Вне офиса», когда были включены автоматические ответы;

PowerPoint

Заметные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой обрезка изображений не работала должным образом;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователь не мог выйти из приложения из-за прав на шифрование;

Word

Заметные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой проблемы с синхронизацией решались при отмене изменений запроса;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение переставало отвечать на запросы при сохранении документа, содержащего 3D-контент;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение показывало сообщение об ошибке при вставке изображения из Microsoft Paint;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователь не мог скопировать строки таблицы из более старых версий в истории версий в текущую версию;
• Исправлена проблема, из-за которой при использовании функции «Отслеживание изменений» приложение не могло принять все изменения;
• Исправлена проблема, из-за которой после того, как многие документы были закрыты с помощью диспетчера задач, а затем восстановлены при повторном открытии Word, переключатель режима просмотра в строке состояния отключался в одном из документов, но был включен во всех остальных;
• Исправлена проблема, из-за которой содержимое повернутого текстового поля становилось горизонтальным, а текстовые эффекты WordArt подавлялись при экспорте в PDF/A;

Office Suite

Заметные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой при попытке сохранить файлы Office или вложения Outlook в общий сетевой путь появлялось сообщение о состоянии и оставалось на экране в течение нескольких минут;
• Исправлена проблема, из-за которой при переключении командных режимов между Toolbar (preview) и Classic переключение режимов не применялось ко всем активным окнам приложений;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
insider.office.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 15130.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 15130.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12126.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12126.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12013.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12013.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14517.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14517.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 15109.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 15109.20000




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Google Rambler
+4  
Новостей: 14451
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085