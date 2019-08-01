Инсайдеры Office могут установить сборку 15619.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 14:30
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Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15619.20000).
Excel
• Уменьшение нежелательной фрагментации правил условного форматирования: Microsoft уменьшает фрагментацию правил условного форматирования в непрерывном диапазоне ячеек при вставке скопированных ячеек в этот диапазон ячеек;
Access
Заметное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой приложение неожиданно закрывалось, если требования к памяти росли слишком быстро при использовании интерфейсов DAO или OLEDB для чтения баз данных Access;
Excel
Заметные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой на некоторых элементах галереи меню отображался неправильный цвет фона;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователь не мог выбирать строки и столбцы таблицы после выбора команды «Вставить таблицу», когда на экране отображалась метка Coachmark;
• Исправлена проблема, из-за которой функция кэширования паролей не работала со сборкой MSQuery x64;
Outlook
Заметное исправление
• Исправлена проблема со специальными возможностями, из-за которой диктор не считывал статус «Вне офиса», когда были включены автоматические ответы;
PowerPoint
Заметные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой обрезка изображений не работала должным образом;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователь не мог выйти из приложения из-за прав на шифрование;
Word
Заметные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой проблемы с синхронизацией решались при отмене изменений запроса;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение переставало отвечать на запросы при сохранении документа, содержащего 3D-контент;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение показывало сообщение об ошибке при вставке изображения из Microsoft Paint;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователь не мог скопировать строки таблицы из более старых версий в истории версий в текущую версию;
• Исправлена проблема, из-за которой при использовании функции «Отслеживание изменений» приложение не могло принять все изменения;
• Исправлена проблема, из-за которой после того, как многие документы были закрыты с помощью диспетчера задач, а затем восстановлены при повторном открытии Word, переключатель режима просмотра в строке состояния отключался в одном из документов, но был включен во всех остальных;
• Исправлена проблема, из-за которой содержимое повернутого текстового поля становилось горизонтальным, а текстовые эффекты WordArt подавлялись при экспорте в PDF/A;
Office Suite
Заметные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке сохранить файлы Office или вложения Outlook в общий сетевой путь появлялось сообщение о состоянии и оставалось на экране в течение нескольких минут;
• Исправлена проблема, из-за которой при переключении командных режимов между Toolbar (preview) и Classic переключение режимов не применялось ко всем активным окнам приложений;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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