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Surface Earbuds прошли сертификацию FCC

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 21:38
  • Просмотров: 88


Surface Earbuds прошли сертификацию FCC.

Согласно документации, FCC сертифицировала Surface Earbuds в январе 2020 года, а внешние изображения Earbuds были опубликованы в прошлом месяце.

Вот технические характеристики Surface Earbuds:



Напомню, что Surface Earbuds должны стоить $249.
Илья Источник:
fccid.io
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