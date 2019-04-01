Surface Earbuds прошли сертификацию FCC
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 21:38
- Просмотров: 88
Surface Earbuds прошли сертификацию FCC.
Согласно документации, FCC сертифицировала Surface Earbuds в январе 2020 года, а внешние изображения Earbuds были опубликованы в прошлом месяце.
Вот технические характеристики Surface Earbuds:
Напомню, что Surface Earbuds должны стоить $249.
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