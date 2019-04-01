Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft может выпустить Surface Earbuds 6 мая

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 18:23
  • Просмотров: 88


Microsoft анонсировала Surface Earbuds с интеграцией Office 365 в октябре прошлого года. Предполагалось, что Earbuds будут выпущены в конце года, до того, как компания отложила релиз до весны 2020 года, не объяснив причину этого решения. Теперь, согласно информации, полученной от различных европейских ритейлеров, Microsoft готовится к релизу Surface Buds по всему миру через пару недель. В отчете также утверждается, что Microsoft собирается выпустить еще один новый продукт Surface из сектора наушников, хотя никакой другой информации о нем нет.

Surface Earbuds должны быть доступны во многих европейских странах с 6 мая 2020 года. Стартовая цена наушников будет на уровне €199, что делает их дешевле, чем AirPods Pro. В США они будут оценены в $249. Беспроводные наушники обеспечивают 24-часовую работу от аккумулятора благодаря чехлу со встроенным аккумулятором, который может заряжать наушники два раза от 0 до 100. На одной зарядке наушники держатся 8 часов.

Surface Earbuds также имеют интеграцию с Office 365, позволяющую пользователям диктовать текст в Word и Outlook, продвигать слайды PowerPoint, проверять расписание на ходу и многое другое. Наушники также могут переводить более 60 языков в режиме реального времени. Наушниками можно управлять с помощью прикосновения, жеста или голоса.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
winfuture.de
  • +1
Похожие новости
Surface Earbuds прошли сертификацию FCC

Surface Earbuds прошли сертификацию FCC

Онлайн-магазины засветили Surface Go 2 Type Cover и Surface Earbuds

Онлайн-магазины засветили Surface Go 2 Type Cover и Surface Earbuds

Microsoft отложила релиз наушников Surface Earbuds до весны 2020 года

Microsoft отложила релиз наушников Surface Earbuds до весны 2020 года

Surface Earbuds получат приложение Surface Audio и поддержку сторонних цифровых помощников

Surface Earbuds получат приложение Surface Audio и поддержку сторонних цифровых помощников

Microsoft работает над Surface Buds

Microsoft работает над Surface Buds




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 51
Пользователей: 0
Гостей: 51
Роботы: Google Yandex Rambler
+7  
Новостей: 11725
+1  
Комментариев: 39431
+0  
Пользователей: 9986