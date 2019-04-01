Microsoft может выпустить Surface Earbuds 6 мая
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 18:23
- Просмотров: 88
Microsoft анонсировала Surface Earbuds с интеграцией Office 365 в октябре прошлого года. Предполагалось, что Earbuds будут выпущены в конце года, до того, как компания отложила релиз до весны 2020 года, не объяснив причину этого решения. Теперь, согласно информации, полученной от различных европейских ритейлеров, Microsoft готовится к релизу Surface Buds по всему миру через пару недель. В отчете также утверждается, что Microsoft собирается выпустить еще один новый продукт Surface из сектора наушников, хотя никакой другой информации о нем нет.
Surface Earbuds должны быть доступны во многих европейских странах с 6 мая 2020 года. Стартовая цена наушников будет на уровне €199, что делает их дешевле, чем AirPods Pro. В США они будут оценены в $249. Беспроводные наушники обеспечивают 24-часовую работу от аккумулятора благодаря чехлу со встроенным аккумулятором, который может заряжать наушники два раза от 0 до 100. На одной зарядке наушники держатся 8 часов.
Surface Earbuds также имеют интеграцию с Office 365, позволяющую пользователям диктовать текст в Word и Outlook, продвигать слайды PowerPoint, проверять расписание на ходу и многое другое. Наушники также могут переводить более 60 языков в режиме реального времени. Наушниками можно управлять с помощью прикосновения, жеста или голоса.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
winfuture.de
winfuture.de
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