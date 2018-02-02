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Microsoft опубликовала страницы поддержки для Surface Duo

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 01:20
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft опубликовала страницы поддержки Surface Duo на своем веб-сайте. Этот шаг состоялся менее чем за два дня до того, как грядущий смартфон должен появиться у потребителей. В прошлом месяце компания анонсировала подробностями о его характеристиках, функциях и цене.

На этих страницах освещаются некоторые ключевые темы о Surface Duo, такие как ссылка на краткое описание его функций. Там также есть ссылка на страницу, которая инструктирует пользователей о том, как настроить устройство, что может быть полезно для тех, кто плохо знаком с Android.

Microsoft также предоставляет пошаговое руководство по прикреплению прилагаемого бампера к Surface Duo. Аксессуар предназначен для защиты телефона, и вы можете посмотреть видеоурок по установке бампера.

Также есть специальная страница для различных способов использования Surface Duo. Это в основном позволяет вам узнать, как использовать два экрана для выполнения нескольких задач. Там даже есть страница для совершения телефонных звонков с помощью устройства, а также некоторые рекомендации по чистке и уходу за телефоном.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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