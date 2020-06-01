Microsoft опубликовала документацию о подходе к безопасности в Surface Duo
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 00:24
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Компания Microsoft опубликовала документацию о подходе к безопасности в Surface Duo. Многие функции безопасности, описанные Microsoft, являются стандартными для любого телефона Android. Тем не менее, есть несколько особенных моментов.
Наиболее примечательным дополнением является «специально разработанный» Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) от Microsoft. Это дает Microsoft «полный контроль» над компонентами прошивки, и это то, что компания уже использует в других устройствах Surface.
С другой стороны, это может означать, что патч для Android не будет совместим с Duo и для его применения потребуется больше времени. Это то, что мы уже наблюдаем с другими высококлассными телефонами Android, так что это не удивительно. Тем не менее, будет интересно посмотреть, каковы темпы обновлений безопасности от Microsoft после их выпуска.
Второе заметное дополнение от Microsoft - Microsoft Defender ATP. Это «программное обеспечение для защиты от вирусов и вредоносных программ корпоративного класса», доступное на устройствах Windows 10 и Android.
Также стоит сказать о том, что Surface Duo имеет разблокируемый загрузчик.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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