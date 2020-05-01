Surface Duo получил ноябрьское обновление
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 18:40
- Просмотров: 117
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.
2020.1014.61 (разблокированное устройство)
• Рассматривает сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android – ноябрь 2020 г.;
• Улучшает качество изображения камеры;
• Улучшает перемещение или закрытие приложений, когда они расположены на обоих экранах;
• Улучшает стабильность сенсорного управления;
• Улучшает стабильность устройства;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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