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Microsoft анонсировала Surface Laptop Go в Индии

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 19:53
  • Просмотров: 109

Компания Microsoft анонсировала Surface Laptop Go в Индии.



Surface Laptop Go оснащен четырехъядерным процессором Intel i5 10-го поколения с ОЗУ до 16 ГБ и хранилищем до 256 ГБ. Базовая модель поставляется с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти eMMC. Кроме того, 16 ГБ ОЗУ ограничены коммерческой редакцией. Microsoft обещает до 13 часов автономной работы с поддержкой быстрой зарядки на этом новом ноутбуке.

Ноутбук оснащен 12.4-дюймовым сенсорным дисплеем PixelSense с разрешением 1536x1024 (148 PPI), обеспечивающим хорошее качество изображения. Большой трекпад и полноразмерная клавиатура обеспечивают точный и удобный ввод.

Если говорить про поддержку портов, то Laptop Go оснащен портом USB-C, портом USB-A, разъемом на 3.5 мм и портом Surface Connect. Вы можете наслаждаться отличными видеозвонками со встроенными студийными микрофонами, динамиками Omnisonic, Dolby Audio и HD-камерой.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
mspoweruser.com
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