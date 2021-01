Компания Microsoft анонсировала Surface Laptop Go в Индии.Surface Laptop Go оснащен четырехъядерным процессором Intel i5 10-го поколения с ОЗУ до 16 ГБ и хранилищем до 256 ГБ. Базовая модель поставляется с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти eMMC. Кроме того, 16 ГБ ОЗУ ограничены коммерческой редакцией. Microsoft обещает до 13 часов автономной работы с поддержкой быстрой зарядки на этом новом ноутбуке.Ноутбук оснащен 12.4-дюймовым сенсорным дисплеем PixelSense с разрешением 1536x1024 (148 PPI), обеспечивающим хорошее качество изображения. Большой трекпад и полноразмерная клавиатура обеспечивают точный и удобный ввод.Если говорить про поддержку портов, то Laptop Go оснащен портом USB-C, портом USB-A, разъемом на 3.5 мм и портом Surface Connect. Вы можете наслаждаться отличными видеозвонками со встроенными студийными микрофонами, динамиками Omnisonic, Dolby Audio и HD-камерой.Узнать другие подробности можно здесь