Microsoft анонсировала Surface Laptop Go в Индии
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 19:53
- Просмотров: 109
Компания Microsoft анонсировала Surface Laptop Go в Индии.
Surface Laptop Go оснащен четырехъядерным процессором Intel i5 10-го поколения с ОЗУ до 16 ГБ и хранилищем до 256 ГБ. Базовая модель поставляется с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти eMMC. Кроме того, 16 ГБ ОЗУ ограничены коммерческой редакцией. Microsoft обещает до 13 часов автономной работы с поддержкой быстрой зарядки на этом новом ноутбуке.
Ноутбук оснащен 12.4-дюймовым сенсорным дисплеем PixelSense с разрешением 1536x1024 (148 PPI), обеспечивающим хорошее качество изображения. Большой трекпад и полноразмерная клавиатура обеспечивают точный и удобный ввод.
Если говорить про поддержку портов, то Laptop Go оснащен портом USB-C, портом USB-A, разъемом на 3.5 мм и портом Surface Connect. Вы можете наслаждаться отличными видеозвонками со встроенными студийными микрофонами, динамиками Omnisonic, Dolby Audio и HD-камерой.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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