Surface Laptop 4 получит APU AMD Ryzen 7
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 20:30
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Около трех недель назад появился отчет, в котором утверждалось, что вариант AMD предстоящего Surface Laptop 4 будет использовать процессоры последнего поколения на базе Ryzen 4000, и это несмотря на то, что AMD уже выпустила свои мобильные APU 5000 серии на базе Zen 3. Как оказалось, отчет действительно может быть точным, поскольку запись UserBenchmark PC с «AMD Ryzen 7 Microsoft Surface Edition» была замечена пользователем под ником «APISAK». Хотя это может мало что значить само по себе, именно интегрированная графика (iGPU) на этом неизвестном APU выдает информацию, относящуюся к семейству процессоров, к которым он принадлежит.
Поскольку AMD придерживалась использования архитектуры Vega для своей интегрированной графики - с доработками и настройками здесь и там - начиная с первых APU Ryzen 2000 серии, UserBenchmark указывает Vega в качестве iGPU для всех семейств этих процессоров, за которыми следует серия номеров семейства, то есть Vega 4000 (для Ryzen 4000) или Vega 5000 (для Ryzen 5000).
AMD Ryzen 7 Microsoft Surface Edition, который был замечен сегодня, оснащен «RX Vega 8 4000», что, вероятно, указывает на его принадлежность к семейству последнего поколения Ryzen 4000 на базе Zen 2 под кодовым названием Renoir. Процессор представляет собой 8-ядерный 16-поточный процессор с базовой частотой 2 ГГц. Он больше всего похож на Ryzen 7 4800U, хотя и с более высокими тактовыми частотами. Интегрированная Vega 8 также, по-видимому, работает лучше, чем другие аналогичные образцы, и это, скорее всего, связано с 16 гигабайтами двухканальной памяти LPDDR4 4266 МГц, которая есть в устройстве, поскольку интегрированная графика любит высокую скорость системной RAM.
Если верить слухам, то варианты Surface Laptop 4 как от Intel, так и от AMD будут представлены Microsoft где-то в середине апреля на мероприятии, которое будет проводиться виртуально.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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