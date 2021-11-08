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Surface Studio получил обновление

  • Категория: Surface
  • Дата: 8-11-2021, 18:50
  • Просмотров: 216
Surface Studio получил обновление

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Studio.

Surface Studio

• Это обновление улучшает стабильность и производительность графики;
• NVIDIA GeForce GTX 965M – Display adapters, NVIDIA GeForce GTX 980M – Display adapters (27.21.14.6296);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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