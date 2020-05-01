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Surface Duo 2 получил обновление за январь 2022 года

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 17:08
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo 2.

2021.1116.111

• Новые функции Surface Duo:
• Включены настройки сочетания пера в настройках Surface Slim Pen 2. Требуется, чтобы Surface Slim Pen 2 был сопряжен с Surface Duo 2;
• С помощью приложения «Ваш телефон» вы можете использовать приложения Android на своем ПК. Дополнительные сведения об использовании Surface Duo на ПК см. в разделе «Связывание Surface Duo с ПК»;
• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — январь 2022 года;
• Улучшает удобство использования камеры: ночной режим, запись видео 4k и автофокус;
• Улучшает надежность зарядки с помощью зарядных устройств сторонних производителей;
• Улучшает надежность и стабильность системы;
• Улучшает отзывчивость сенсорного управления;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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