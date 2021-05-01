Surface Duo 2 получил декабрьское обновление
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:04
- Просмотров: 122
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo 2
2021.923.272
• Рассматривает сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android –декабрь 2021 года;
• Улучшает надежность и стабильность системы;
• Улучшает навигацию в приложениях с добавлением поддержки анимаций;
• Улучшает удобство использования камеры;
• Улучшает сенсорную отзывчивость;
• Улучшает поддержку Bluetooth-устройств с поддержкой LDAC;
• Улучшает надёжность опыта Android Auto;
• Новые функции Surface Duo 2:
• Включен запуск OneNote при нажатии верхней кнопки на Surface Slim Pen. Требуется, чтобы Surface Slim Pen был сопряжен с Surface Duo 2;
• Включено в функциях Surface Duo в настройках, чтобы выбрать экран по умолчанию в сложенном состоянии;
• Включено в функциях Surface Duo в настройках, чтобы выбрать настройки для ответа на телефонные звонки в сложенном состоянии;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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