Microsoft может не выпустить Surface Duo 3 в этом году
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 17:34
- Просмотров: 83
Microsoft выпустила Surface Duo второго поколения в прошлом году, и, хотя складной смартфон с двумя экранами предлагает множество улучшений по сравнению с предшественником, он не получил обнадеживающего отклика от пользователей и рецензентов. Однако все это вряд ли помешает Microsoft выпустить Surface Duo третьего поколения.
По словам Зака Боудена из, Microsoft планирует выпустить Surface Duo 3, но вряд ли это будет в этом году. Вместо этого компания планирует выпустить устройство в следующем году, хотя точная дата неизвестна.
С другой стороны, Microsoft, как говорят, улучшит общий пользовательский опыт Surface Duo и Duo 2. Microsoft также может добавить некоторые новые функции в устройства Surface Duo, но Боуден не поделился сроками появления новых функций в складных смартфонах от Microsoft.
Хотя выпуск Surface Duo 3 в следующем году может расстроить многих поклонников, это может быть и хорошо, поскольку у компании будет больше времени, чтобы улучшить многие вещи. Например, компания может избавиться от надоедливой выпуклости камеры, как у Samsung Galaxy S22 Ultra.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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