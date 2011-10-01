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Microsoft может не выпустить Surface Duo 3 в этом году

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 17:34
  • Просмотров: 83
Microsoft может не выпустить Surface Duo 3 в этом году

Microsoft выпустила Surface Duo второго поколения в прошлом году, и, хотя складной смартфон с двумя экранами предлагает множество улучшений по сравнению с предшественником, он не получил обнадеживающего отклика от пользователей и рецензентов. Однако все это вряд ли помешает Microsoft выпустить Surface Duo третьего поколения.

По словам Зака Боудена из, Microsoft планирует выпустить Surface Duo 3, но вряд ли это будет в этом году. Вместо этого компания планирует выпустить устройство в следующем году, хотя точная дата неизвестна.

С другой стороны, Microsoft, как говорят, улучшит общий пользовательский опыт Surface Duo и Duo 2. Microsoft также может добавить некоторые новые функции в устройства Surface Duo, но Боуден не поделился сроками появления новых функций в складных смартфонах от Microsoft.

Хотя выпуск Surface Duo 3 в следующем году может расстроить многих поклонников, это может быть и хорошо, поскольку у компании будет больше времени, чтобы улучшить многие вещи. Например, компания может избавиться от надоедливой выпуклости камеры, как у Samsung Galaxy S22 Ultra.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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