Android 12L для Surface Duo 1 и Surface Duo 2 получит дизайн в стиле Windows 11
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 21:50
- Просмотров: 86
Microsoft активно работает над следующим крупным обновлением ОС для Surface Duo, которое основано на Android 12L и, как ожидается, будет выпущено в ближайшие несколько недель. Согласно источникам Windows Central, обновление получит обновленный дизайн с элементами Fluent, вдохновленными Windows 11, во многих областях, таких как тень уведомлений, приложение Настройки и лента активности Microsoft Launcher.
Источники говорят, что ожидают более размытых поверхностей и эффектов в ряде мест по всей ОС, а также более плавной анимации при использовании навигации жестами для открытия и закрытия приложений. Переключатели, кнопки и окна уведомлений также будут обновлены, чтобы отразить новый стиль дизайна.
Android 12L станет первым случаем, когда Microsoft применит свой собственный язык дизайна к Android, поскольку предыдущие релизы придерживались стандартного дизайна Google Material.
Компания хочет позиционировать Surface Duo как расширение вашего ПК с Windows, и включение языка дизайна Windows 11 в некоторые области, безусловно, поможет продвинуть эту идею. Например, есть сведения, что область быстрых настроек в тени уведомлений Android будет похожа на панель быстрых настроек в Windows 11. Приложение Настройки также использует иконки в стиле Windows 11 для различных категорий настроек.
Кроме того, появится интерфейс «меню пера», который будет появляться , когда пользователь нажимает верхнюю кнопку на Surface Slim Pen 2. Подобно меню пера в Windows 11, этот интерфейс полностью настраиваемый, с возможностью добавления ярлыков к любому установленному вами приложению. Он также будет отображать уровень заряда батареи вашего пера.
Android 12L также представляет поддержку тематизации на основе обоев Android, где пользователи смогут устанавливать системный акцентный цвет на основе доминирующего цвета в установленных ими обоях.
Еще одна функция, которая скоро появится в Surface Duo, включает режим Duo Connect для корпоративных клиентов, который обеспечит непрерывную работу при подключении к большому внешнему дисплею, работающему на базе облачной службы Windows 365 для ПК. Неясно, будет ли это доступно с 12L в первый день или это функция, которая появится в более позднем обновлении.
Что касается Microsoft Launcher, за исключением незначительных обновлений дизайна, чтобы привести его в соответствие с остальным новым дизайном Android 12L, в нем мало что изменится, по крайней мере, пока. Есть информация, что пользовательский интерфейс «панели задач» Android 12L, которым оснащены такие устройства, как Samsung Galaxy Z Fold 4, не будет присутствовать на Surface Duo.
Обновление Android 12L для Surface Duo 1 и Surface Duo 2 сейчас находится на завершающей стадии тестирования и, как ожидается, начнет развертываться в ближайшие несколько недель, вероятно, в конце октября или начале ноября, при условии, что до этого времени не будет обнаружено никаких серьезных ошибок.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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