Прототипы Surface Dock 3 засветились на eBay
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:25
- Просмотров: 123
Microsoft готовится к выпуску новой версии Surface Dock. Фактически, некоторые прототипы Surface Dock 3 были размещены продавцом на eBay, и все они были распроданы. Windows Central говорит, что изображения новой версии реальны.
В отличие от двух предыдущих версии, третья версия избавилась от проприетарного порта Surface Connect. Вероятно, это означает, что док-станция сможет работать на других ПК, кроме устройств Surface. Windows Central говорит, что у неё будет несколько портов сзади, в том числе два порта USB-C, два порта USB-A, порт Ethernet, разъем для наушников и разъем DC power. Сообщается также, что она будет иметь один порт USB-A и один порт USB-C спереди.
В том же отчете утверждается, что порты USB-C будут поддерживать технологию Thunderbolt 4. Пока нет информации о том, когда Surface Dock 3 поступит в продажу или какова будет цена этой версии, но, скорее всего, она будет раскрыта в ближайшее время.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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