Microsoft выпустила обновления для Surface Go 2
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 20:50
- Просмотров: 73
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Go 2.
Surface Go 2
• Это обновление включает функциональность управления Windows 11 Autopilot;
• Surface Trusted Platform Module 2.0 - Security devices (7.2.2.0);
• Surface UEFI – Firmware (1.0.2.4);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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