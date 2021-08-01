Microsoft выпустила обновления для Surface Go 2

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 20:50
  • Просмотров: 73

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Go 2.

Surface Go 2

• Это обновление включает функциональность управления Windows 11 Autopilot;
• Surface Trusted Platform Module 2.0 - Security devices (7.2.2.0);
• Surface UEFI – Firmware (1.0.2.4);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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