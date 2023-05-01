Microsoft выпустила обновления для Surface Go 2

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 15:58
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Go 2.

Surface Go 2

• Исправляет уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Обеспечивает поддержку новых аксессуаров для подключения;
• Улучшает стабильность Surface Dock 2;
• Surface UEFI — Firmware (1.0.2.6);
• Surface Dock 2 Firmware Update — Extension (6.13.137.0);
• Microsoft Surface Thunderbolt(TM) 4 Dock Firmware Update — Firmware (2.26.4.0);
• Microsoft Devices Telemetry Service — Extension (6.196.139.0);

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
neowin.net
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