Microsoft выпустила обновления для Surface Go 3
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- Категория: Surface
- Дата: 4-07-2023, 21:32
- Просмотров: 127
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Go 3.
Surface Go 3
• Улучшает стабильность графики и исправляет проблемы с графическим отображением;
• Улучшает стабильность Wi-Fi;
• Обеспечивает поддержку новых аксессуаров для подключения;
• Улучшает стабильность Surface Dock2;
• Intel(R) Iris(R) Plus Graphics — Extension (31.0.101.2115);
• Microsoft Surface Thunderbolt(TM) 4 Dock Firmware Update — Firmware (2.26.4.0);
• Microsoft Devices Telemetry Service — Extension (6.196.139.0);
• Intel(R) Wireless Bluetooth® - Bluetooth (22.190.0.2);
• Intel(R) UHD Graphics 615 - Display adapters (31.0.101.2115);
• Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz - Network Adapters (22.190.0.4);
• Surface Dock 2 Firmware Update — Extension (6.13.137.0);
• Surface Integration Service Device - System devices (6.204.139.0);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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