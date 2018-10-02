Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 8, Surface Pro 7+, Surface Pro 6 и Surface Pro (5 поколения)
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 20:24
- Просмотров: 93
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 8, Surface Pro 7+, Surface Pro 6 и Surface Pro (5 поколения).
Surface Pro 8
• Улучшает стабильность графики и исправляет проблемы с графическим отображением;
• Улучшает стабильность пера и сенсорного управления;
• Intel(R) Iris(R) Xe Graphics - Display adapters (31.0.101.3889);
• Intel(R) Iris(R) Xe Graphics — Extension (31.0.101.3889);
• Surface Touch Pen Processor — Extension (15.25.139.0);
Surface Pro 7+
• Улучшает стабильность графики и исправляет проблемы с графическим отображением;
• Улучшает стабильность Wi-Fi;
• Intel(R) Iris(R) Xe Graphics - Display adapters (31.0.101.3889);
• Intel(R) Iris(R) Xe Graphics Extension (31.0.101.3889);
• Intel(R) Wireless Bluetooth — Bluetooth (22.190.0.2);
• Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.190.0.4);
Surface Pro 6
• Исправляет проблему с внешним дисплеем;
• Исправляет потенциальную уязвимость безопасности;
• Surface UEFI – Firmware (239.645.768.0);
• Surface Dock 2 Firmware Update — Extension (6.13.137.0);
Surface Pro (5 поколения)
• Исправляет проблему с внешним дисплеем;
• Исправляет потенциальную уязвимость безопасности;
• Surface UEFI — Firmware (239.645.768.0);
• Surface Dock 2 Firmware Update — Extension (6.13.137.0);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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