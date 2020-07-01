Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3 и Surface Laptop Go 2

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 16:53
  • Просмотров: 133

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3 и Surface Laptop Go 2.

Surface Book 3

• Обеспечивает поддержку новых аксессуаров для подключения;
• Улучшает стабильность Surface Dock 2;
• Улучшает стабильность беспроводной сети и исправляет уязвимость безопасности;
• Surface Dock 2 Firmware Update — Extension (6.13.137.0);
• Intel(R) Wireless Bluetooth — Bluetooth (22.190.0.2);
• Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.190.0.4);
• Microsoft Devices Telemetry Service — Extension (6.196.139.0);
• Microsoft Surface Thunderbolt(TM) 4 Dock Firmware Update  - Firmware (2.26.4.0);
• Surface Integration Service – System devices (6.204.139.0);

Surface Laptop Go 2

• Обеспечивает поддержку новых аксессуаров для подключения;
• Улучшает стабильность Surface Dock 2;
• Улучшает стабильность беспроводной сети и исправляет уязвимость безопасности;
• Intel(R) Wireless Bluetooth® - Bluetooth (22.190.0.2);
• Intel(R) Wi-Fi 6 160Mhz - Network adapter (22.190.0.4);
• Surface Dock 2 Firmware Update – Extension (6.13.137.0);
• Surface Integration Service - System devices (6.204.139.0);
• Microsoft Surface Thunderbolt(TM) 4 Dock Firmware Update – Firmware (2.26.4.0);
• Microsoft Devices Telemetry Service – Extension (6.196.139.0);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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