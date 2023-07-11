Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2 и Surface Studio 2+

  • Категория: Surface
  • Дата: 11-07-2023, 21:34
  • Просмотров: 156

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2 и Surface Studio 2+.

Surface Studio 2:

• Обеспечивает поддержку новых аксессуаров для подключения;
• Исправляет потенциальную уязвимость безопасности;
• Intel(R) iCLS Client - Software components (1.65.245.0);
• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2240.3.4.0);
• Surface Integration Services (6.204.139.0);
• Microsoft Devices Telemetry Service (6.196.139.0);
• Microsoft Surface Thunderbolt(TM) 4 Dock Firmware Update (2.26.4.0);
• Surface UEFI — Firmware (536.645.768.0);
• Surface ME — Firmware (11.8.93.4323);

Surface Studio 2+:

• Обеспечивает поддержку новых аксессуаров для подключения;
• Surface Integration Service - System devices (6.204.139.0);
• Microsoft Devices Telemetry Service (6.196.139.0);
• Microsoft Surface Thunderbolt(TM) 4 Dock Firmware Update (2.26.4.0);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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