Microsoft повышает безопасность Surface с помощью подхода Secured core
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- Категория: Surface
- Дата: 25-10-2023, 21:52
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Microsoft объявила, что все новые устройства Surface теперь будут разрабатываться с нуля как «ПК с защищенным ядром». Этот подход объединяет многоуровневую аппаратную, встроенную и программную защиту для защиты пользователей Surface от сложных киберугроз.
В рамках инициативы Secured Microsoft заявляет, что будет использовать кастомную прошивку и программное обеспечение для устройств Surface, а не полагаться на сторонние компоненты. Это дает компании больший контроль над обновлениями безопасности и возможность быстро исправлять любые уязвимости. Компания подчеркивает, что унифицированный контроль от чипа до программного обеспечения позволяет быстрее устанавливать критические исправления безопасности.
Как только вы нажимаете кнопку питания, в действие вступает кастомная прошивка, гарантирующая, что все внутри безопасно и проверено. Этот процесс гарантирует безопасный запуск вашего компьютера. Он также проверяет важные детали, такие как камеры, микрофоны и другие разъемы, чтобы убедиться в их безопасности.
В дополнение к кастомной прошивке, ПК Surface также пользуются преимуществами встроенной защиты Windows 11. Операционная система уменьшает возможности атак и по умолчанию включает такие средства безопасности, как Windows Hello, защиту от вредоносных программ и брандмауэры.
Взаимодействие между оборудованием Surface и Windows 11 обеспечивает улучшенную защиту ваших биометрических учетных данных, а также обеспечивает беспрепятственный вход в систему с помощью опыта Windows Hello Facial. Эти улучшенные средства защиты используют специализированные аппаратные и программные компоненты для изоляции и защиты биометрических учетных данных, обеспечивая защиту от сложных угроз для обеспечения безопасности и продуктивности.
Кроме того, Microsoft обеспечивает безопасность Surface в будущем, перейдя на язык программирования Rust, защищающий память. Прошивка и драйвера компании переписываются в Rust, что, как было показано, уменьшает количество уязвимостей до 70%. Это сделает базовые системы еще более устойчивыми к угрозам.
«Мы разрабатываем продуманные решения для обеспечения безопасности в мире, где все больше возможностей искусственного интеллекта», — написала Microsoft в блоге. «И мы создаем возможности поделиться этими инновациями со всей экосистемой ПК с Windows».
Благодаря защищенному ядру и интеграции аппаратных и программных средств защиты Microsoft стремится установить новый стандарт безопасности ПК, защитить пользователей Surface от возникающих рисков и проложить путь к Windows следующего поколения.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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