Microsoft повышает безопасность Surface с помощью подхода Secured core

Как только вы нажимаете кнопку питания, в действие вступает кастомная прошивка, гарантирующая, что все внутри безопасно и проверено. Этот процесс гарантирует безопасный запуск вашего компьютера. Он также проверяет важные детали, такие как камеры, микрофоны и другие разъемы, чтобы убедиться в их безопасности.

Взаимодействие между оборудованием Surface и Windows 11 обеспечивает улучшенную защиту ваших биометрических учетных данных, а также обеспечивает беспрепятственный вход в систему с помощью опыта Windows Hello Facial. Эти улучшенные средства защиты используют специализированные аппаратные и программные компоненты для изоляции и защиты биометрических учетных данных, обеспечивая защиту от сложных угроз для обеспечения безопасности и продуктивности.