Microsoft выпустила обновления для Surface Pro (5-го поколения)

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 20:25
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro (5-го поколения).

Surface Pro (5-го поколения)

• Это обновление исправляет потенциальную уязвимость безопасности, связанную с Intel® Security Advisory INTEL-SA-00783, касающимися CVE-2022-36392;
• Surface UEFI – Firmware (239.786.768.0);
• Surface ME – Firmware (11.8.94.4494);
• Intel(R) Management Engine Interface - System devices (2251.4.2.0);
• Intel(R) iCLS Client - Software components (1.66.712.0);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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