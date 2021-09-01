Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 23:52
- Просмотров: 13
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3.
Surface Book 3
• Это обновление исправляет потенциальную уязвимость безопасности, связанную с Intel® Security Advisory INTEL-SA-00783, касающимися CVE-2022-29871;
• Surface UEFI – Firmware (17.101.140.0);
• Surface ME – Firmware (13.0.2376.2);
• Intel(R) Management Engine Interface - System devices (2251.4.2.0);
• Intel(R) iCLS Client - Software components (1.66.712.0);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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