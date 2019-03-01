Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19551
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 22:25
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19551.1005 для инсайдеров кольца Fast.
Если вы хотите получить полное представление о том, какую сборку использует инсайдерское кольцо, отправляйтесь в Flight Hub. Вы также можете проверить остальную часть документации здесь, в том числе список новых функций и обновлений.
Другие обновления для инсайдеров
Microsoft продолжает искать способы улучшения работы с обновлениями на ПК с Windows 10 для своих клиентов. В рамках этих усилий, компания проводит эксперимент, связанный с тем, как компания доставляет обновления драйверов через Центр обновления Windows. Во время этого эксперимента, драйвера, отнесенные к категории «Необязательные», не будут автоматически загружаться и устанавливаться на ПК под управлением Build 19536 и новее.
Чтобы установить любые новые необязательные драйвера, доступные для ПК, участвующего в этом эксперименте (включая драйвера для новых устройств, которые могут быть подключены к ПК), инсайдеры могут перейти в Настройки> Центр обновления Windows> Необязательные обновления и вручную загрузить эти драйвера. Этот эксперимент будет проводиться до 5 марта 2020 года.
Общие изменения, улучшения и исправления для ПК
• Исправлена проблема, из-за которой приложение «Ножницы» не работало на вторичных мониторах;
• Спасибо за сообщение о том, что Optimize Drives Control Panel неправильно показывала, что оптимизация не выполнялась на некоторых устройствах. Microsoft исправила это в этой сборке;
• Исправлена проблема, которая вызывала сбой Remote Desktop Connection при попытке подключения к нескольким сессиям;
• Microsoft сделала исправление на стороне сервера, чтобы устранить проблему, которая вызывала сбой домашней страницы диктора при выборе кнопки «Что нового» на домашней странице диктора;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что языковые значения по умолчанию, перечисленные в верхней части раздела «Язык» в приложении Параметры, неожиданно оказывались пустыми;
• Microsoft проделала некоторую работу, чтобы помочь справиться с отзывами о том, что скриншоты (WIN + Shift+S), вставленные в Outlook, были неожиданно большими;
• Исправлена проблема, когда, если вы изменили шрифт панели кандидатов для Pinyin IME, он сбрасывался на значение по умолчанию после перезагрузки компьютера;
• Исправлена проблема, из-за которой иконка «Безопасное извлечение устройства» в области уведомлений иногда неожиданно отображалась в белом цвете (что делало её нечитаемой) при использовании светлой темы;
Известные проблемы
• BattlEye и Microsoft обнаружили проблемы с несовместимостью из-за изменений в операционной системе между некоторыми сборками Insider Preview и определенными версиями программного обеспечения анти-чита BattlEye. Чтобы защитить инсайдеров, у которых эти версии могут быть установлены на их ПК, Microsoft применила удержание совместимости на этих устройствах от предложения затронутых сборок Windows Insider Preview. Смотрите эту статью для получения дополнительной информации;
• Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты;
• Опция облачного восстановления для Сбросить этот ПК не работает в этой сборке. Пожалуйста, используйте опцию локальной переустановки при выполнении Сбросить этот ПК;
• Microsoft просматриваем отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые инсайдеры не могут обновиться до более новых сборок с ошибкой 0x8007042b;
• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые инсайдеры не могут обновиться до более новых сборок с ошибкой 0xc1900101;
• Microsoft исследует отчеты о том, что некоторые внешние накопители USB 3.0 не отвечают на запросы с Start Code 10 после их подключения;
• Раздел «Документы» в разделе «Конфиденциальность» имеет сломанную иконку (просто прямоугольник);
• Окно кандидата IME для восточноазиатских IME (упрощенный китайский, традиционный китайский и японский IME) иногда может не открываться. Microsoft исследует ваши сообщения. В качестве обходного пути, если вы столкнулись с этим, измените фокус на другое приложение или область редактирования и вернитесь к оригиналу и повторите попытку. Кроме того, вы можете перейти к диспетчеру задач и завершить задачу «TextInputHost.exe» на вкладке «Подробности», после чего она должна работать;
Отмена Project Catnip
Microsoft больше не планирует проводить внешнее тестирование или публичный релиз «Project Catnip PWA» для Windows Insider Program. Из-за некоторых технических ограничений, компания не могла предложить инсайдерам тот опыт, который хотела бы получить через PWA. Microsoft все еще ищет решения для некоторых функций, которые компания исследовала в PWA.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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