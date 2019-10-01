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Пресс-релиз сборки Windows 10 Build 19042.330 (20H2)



Компания Microsoft анонсировала Windows 10 версии 20H2 как следующее обновление функции для Windows 10. Обновление функций 20H2 будет представлять собой набор функций, включающий новый Microsoft Edge на базе Chromium. В рамках этого релиза компания также выпускает 20H2 Build 19042.330 для Beta Channel (кольцо Slow). Эта сборка включает в себя следующие исправления из KB4557957, а также новый Microsoft Edge. После обновления до этой сборки Microsoft Edge будет обновлен до нового Microsoft Edge на базе Chromium.

Microsoft выпускает Build 19042.330 для инсайдеров в Beta Channel через опыт «ищущих» в Центре обновления Windows. Это означает, что инсайдерам необходимо перейти в Настройки> Обновление и безопасность> Центр обновления Windows и выбрать загрузку и установку 20H2. Как только инсайдер обновит свой ПК до 20H2, он продолжит автоматически получать новые обновления 20H2 через Центр обновления Windows, используя технологию обслуживания (например, процесс ежемесячного обновления). Со временем в рамках этого процесса будет появляться все больше новых функций и улучшений.



В 19H2 компания выпустили части для некоторых инсайдеров с отключенными функциями и выпустила части для некоторых инсайдеров с включенными функциями. В ответ на отзывы инсайдеров, компания не делает это для 20H2. Инсайдеры, которые решили загрузить и установить 20H2 на свой ПК, получат новые функции 20H2 по мере их доставки. Инсайдеры в Beta Channel, которые не хотят загружать и устанавливать 20H2, не увидят новых функций.

Для всех деталей о выпуске 20H2 – проверьте пост в блоге от Джона Кэйбла.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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