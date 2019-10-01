Пресс-релиз сборки Windows 10 Build 19042.330 (20H2)
-
- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 19:22
- Просмотров: 168
Компания Microsoft анонсировала Windows 10 версии 20H2 как следующее обновление функции для Windows 10. Обновление функций 20H2 будет представлять собой набор функций, включающий новый Microsoft Edge на базе Chromium. В рамках этого релиза компания также выпускает 20H2 Build 19042.330 для Beta Channel (кольцо Slow). Эта сборка включает в себя следующие исправления из KB4557957, а также новый Microsoft Edge. После обновления до этой сборки Microsoft Edge будет обновлен до нового Microsoft Edge на базе Chromium.
Microsoft выпускает Build 19042.330 для инсайдеров в Beta Channel через опыт «ищущих» в Центре обновления Windows. Это означает, что инсайдерам необходимо перейти в Настройки> Обновление и безопасность> Центр обновления Windows и выбрать загрузку и установку 20H2. Как только инсайдер обновит свой ПК до 20H2, он продолжит автоматически получать новые обновления 20H2 через Центр обновления Windows, используя технологию обслуживания (например, процесс ежемесячного обновления). Со временем в рамках этого процесса будет появляться все больше новых функций и улучшений.
В 19H2 компания выпустили части для некоторых инсайдеров с отключенными функциями и выпустила части для некоторых инсайдеров с включенными функциями. В ответ на отзывы инсайдеров, компания не делает это для 20H2. Инсайдеры, которые решили загрузить и установить 20H2 на свой ПК, получат новые функции 20H2 по мере их доставки. Инсайдеры в Beta Channel, которые не хотят загружать и устанавливать 20H2, не увидят новых функций.
Для всех деталей о выпуске 20H2 – проверьте пост в блоге от Джона Кэйбла.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.