Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Windows 10 20H2 будет незначительным релизом

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:08
  • Просмотров: 183


Windows 10 May 2020 Update — это следующее обновление функции, которое, как ожидается, будет выпущено в период с 26 по 28 мая. Естественно, возникают вопросы о том, что Microsoft думает о втором из двух ежегодных обновлений.

Короче говоря, обновление Windows 10 20H2 (версия 2009) не будет таким масштабным и амбициозным, как May 2020 Update. Вместо этого Microsoft планирует больше сосредоточиться на «минимальном наборе функций», повышении производительности и качества.

Хотя Microsoft по-прежнему молчит о том, будет ли 20H2 незначительным релизом, теперь есть технические доказательства функциональности данного обновления.

В сборке 19041.264 есть записи реестра и манифеста, которые фактически принадлежат Windows 10 20H2. Сборка 19041.264 также включает поддержку «пакета активации», который превращает установку версии 2004 в установку версии 2009 (20H2).

Windows 10 20H2 будет незначительным релизом


Windows 10 версии 2004 и версии 2009 используют идентичный набор системных файлов, и новые функции версии 2009 (20H2) будут включены в ежемесячные обновления для версии 2004, но функции будут находиться в «неактивном/отключенном состоянии».

Функции Windows 10 версии 2009 построены поверх Windows 10 версии 2004, но они отключены до тех пор, пока вы не установите пакет активации.

В сентябре или октябре Microsoft выпустит быстро устанавливаемый «мастер-переключатель», который активирует пакет активации для включения функций Windows 10 версии 2009.

Компания будет поставлять обновление 20H2 с использованием «технологии обслуживания», и это сведет к минимуму сбои, которые может вызвать обновление функций.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья
  • 0
Похожие новости
Microsoft выпустит Windows 10 May 2020 Update 28 мая

Microsoft выпустит Windows 10 May 2020 Update 28 мая

Microsoft может удалить живые плитки в Windows 10

Microsoft может удалить живые плитки в Windows 10

Слух: Windows 10 20H2 будет очень похоже на Windows 10 19H2

Слух: Windows 10 20H2 будет очень похоже на Windows 10 19H2

Microsoft подпишет RTM-сборку Windows 10 20H1 в декабре

Microsoft подпишет RTM-сборку Windows 10 20H1 в декабре

Windows 10 November 2019 Update может быть выпущено 12 ноября

Windows 10 November 2019 Update может быть выпущено 12 ноября




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Yandex Google
+2  
Новостей: 11848
+0  
Комментариев: 39434
+0  
Пользователей: 9986