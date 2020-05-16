Windows 10 20H2 будет незначительным релизом
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:08
- Просмотров: 183
Windows 10 May 2020 Update — это следующее обновление функции, которое, как ожидается, будет выпущено в период с 26 по 28 мая. Естественно, возникают вопросы о том, что Microsoft думает о втором из двух ежегодных обновлений.
Короче говоря, обновление Windows 10 20H2 (версия 2009) не будет таким масштабным и амбициозным, как May 2020 Update. Вместо этого Microsoft планирует больше сосредоточиться на «минимальном наборе функций», повышении производительности и качества.
Хотя Microsoft по-прежнему молчит о том, будет ли 20H2 незначительным релизом, теперь есть технические доказательства функциональности данного обновления.
В сборке 19041.264 есть записи реестра и манифеста, которые фактически принадлежат Windows 10 20H2. Сборка 19041.264 также включает поддержку «пакета активации», который превращает установку версии 2004 в установку версии 2009 (20H2).
Windows 10 версии 2004 и версии 2009 используют идентичный набор системных файлов, и новые функции версии 2009 (20H2) будут включены в ежемесячные обновления для версии 2004, но функции будут находиться в «неактивном/отключенном состоянии».
Функции Windows 10 версии 2009 построены поверх Windows 10 версии 2004, но они отключены до тех пор, пока вы не установите пакет активации.
В сентябре или октябре Microsoft выпустит быстро устанавливаемый «мастер-переключатель», который активирует пакет активации для включения функций Windows 10 версии 2009.
Компания будет поставлять обновление 20H2 с использованием «технологии обслуживания», и это сведет к минимуму сбои, которые может вызвать обновление функций.
Узнать другие подробности можно здесь.
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