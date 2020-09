Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20206

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20206 для инсайдеров в Dev Channel.За последние 3 года Microsoft добавила способы выразить себя при наборе текста в Windows. Помимо добавления средства выбора смайлов и поддержки большего количества с майлов, компания также добавила поддержку многих других языков, каомоджи и символов. Microsoftтакже добавила способы управления историей буфера обмена. Microsoft развивает средство выбора эмоджи в Windows, чтобы объединить многие из этих отдельных функций, а также представить некоторые новые возможности, такие как легкий доступ к анимированным GIF-файлам.Microsoft знает, что вам нужно больше, чем просто эмоджи, чтобы правильно передать свое сообщение при общении с помощью текста. С этой целью компания обновила средство выбора эмоджи, чтобы оно стало универсальным средством самовыражения, когда вы печатаете на своем устройстве! Этот новый опыт предлагает:Microsoft делает интерфейс более подходящим для принципов Fluent Design, включая новый акриловый фон;Microsoft улучшает обнаруживаемость поиска эмоджи на поддерживаемых языках за счет встроенного окна поиска;забегая вперёд, WIN + [.] И WIN + [;] теперь позволят вам быстро вводить анимированные GIF-файлы. Подборка анимированных гифок будет постоянно обновляться с учетом текущих тенденций и #хэштегов. Поиск также доступен для тех случаев, когда вам нужно найти идеальный гиф с реакцией, чтобы лаконично передать свое сообщение;Microsoft объединяет историю ввода и буфера обмена в единый опыт. Вы по-прежнему можете нажать WIN + V, чтобы перейти прямо к истории буфера обмена, но теперь вы также можете получить к нему доступ, переключившись в категорию «Буфер обмена» после нажатия WIN + [.] Или WIN + [;];Microsoft будет продолжать работать над вводом в Windows и хотела бы услышать ваши мысли о дальнейших улучшениях. Microsoft освещает новую область в Feedback Hub, чтобы вы могли поделиться своими предложениями: Input and Language > Emoji, Kaomoji, GIF and other input.Обратите внимание: чтобы вставить анимированный GIF-файл при наборе текста, текстовое поле должно его поддерживать. Поиск анимированных GIF-файлов требует подключения к Интернету и работает на Tenor. Дополнительные сведения о языках, на которых Tenor поддерживает поиск анимированных GIF-файлов, см. здесь Эта функция сначала развертывается для части инсайдеров в Dev Channel, чтобы помочь компании быстро выявить проблемы, которые могут повлиять на производительность и надежность. Будьте уверены, они будут постепенно развёртываться для всех пользователей в Dev Channel.Голосовой набор Windows — это новая и улучшенная версия диктовки Windows, которая позволяет вам без труда печатать голосом везде, где есть текстовое поле на вашем компьютере. Иногда пользоваться голосом удобнее и эффективнее, чем вводить текст на клавиатуре - с помощью голосового набора Windows вы можете расслабить руки и просто сказать то, что хотите написать.Улучшенные функции голосового набора включают:• Современный дизайн - оптимизирован для использования с сенсорными клавиатурами;• Автоматическая пунктуация, позволяющая без труда изложить свои мысли, не беспокоясь о вопросительных знаках и точках (включите эту функцию в настройках);• Обновленная серверная часть для наиболее надежного голосового набора в Windows;Легко начните голосовой ввод в любое время, используя сочетание клавиш (WIN + H) или нажав кнопку микрофона на сенсорной клавиатуре.При использовании аппаратной клавиатуры:При использовании сенсорной клавиатуры:Хотите вывести свой голосовой набор на новый уровень? Попробуйте использовать следующие поддерживаемые голосовые команды:Голосовой набор доступен на следующих языках/регионах *:• English (US);• English (Australia);• English (India);• English (Canada);• English (United Kingdom);• French (France);• French (Canada);• Portuguese (Brazilian);• Simplified Chinese;• Spanish (Mexico);• Spanish (Spanish);• German;• Italian;• Japanese**;* Голосовой набор автоматически использует язык, установленный на клавиатуре (если поддерживается).** В настоящее время автоматическая пунктуация на японском языке недоступна.Обратите внимание: Microsoft все еще работаем над улучшением этой функции и ее взаимодействия с различными приложениями. В некоторых приложениях Office могут возникать случайные паузы при использовании функции голосового ввода. Если это произойдет, снова щелкните значок микрофона, чтобы перезапустить прослушивание.Эта функция сначала развертывается для части инсайдеров в Dev Channel, чтобы помочь компании быстро выявить проблемы, которые могут повлиять на производительность и надежность.Будьте уверены, они будут постепенно развёртываться для всех пользователей в Dev Channel.Некоторые инсайдеры увидят, как новый дизайн сенсорной клавиатуры развёртывается на их ПК. Обновленный дизайн включает в себя свежую эстетику и множество других небольших настроек, включая обновленные размеры клавиш/макеты для оптимизации комфорта и точности набора текста. Microsoft также проделала некоторую работу, чтобы улучшить обнаруживаемость и удобство использования доступных функций.Изучая обновленный дизайн, вы заметите ряд уточнений, в том числе:• Новые анимации и звуки нажатия клавиш;• Дочерние клавиши были оптимизированы для более быстрого ввода - попробуйте нажать и удерживать клавиши, такие как «e» или «-», и посмотрите, как это выглядит;• Для тех, кто предпочитает не прикреплять клавиатуру, эта опция теперь доступна с помощью кнопки прямо на панели кандидатов, и вы можете легко перемещать клавиатуру, используя область захвата в верхней части клавиатуры;• Все записи в меню настроек теперь имеют метки для улучшения четкости доступных опций;• Microsoft приносит поиск по эмоджи на сенсорную клавиатуру, поэтому вам больше не нужно искать в разных категориях ту, которую вы ищете. Более того, теперь вы также можете искать анимированные GIF-файлы. Все это доступно с помощью новой выразительной кнопки ввода в панели кандидатов;• Слева от пробела на поддерживаемых языках добавлена новая точка входа в голосовой набор;Сенсорную клавиатуру также можно вызвать на любом ПК с помощью кнопки сенсорной клавиатуры на панели задач, хотя вам может потребоваться включить эту кнопку. Для этого щелкните правой кнопкой мыши или нажмите и удерживайте на панели задач, а затем выберите в меню пункт «Показать кнопку сенсорной клавиатуры».Microsoft хотела поблагодарить инсайдеров за то, что они делились своими отзывами о сенсорной клавиатуре на протяжении многих лет – ваши комментарии напрямую вдохновили на эти изменения.Обратите внимание: некоторые раскладки клавиатуры для определенных языков все еще находятся в процессе обновления до нового дизайна. В настоящее время shapewriting поддерживается только при использовании раскладок широкой или одноручной сенсорной клавиатуры.Эта функция сначала развертывается для части инсайдеров в Dev Channel, чтобы помочь компании быстро выявить проблемы, которые могут повлиять на производительность и надежность. Будьте уверены, они будут постепенно развёртываться для всех пользователей в Dev Channel.Одна вещь, которую Microsoft слышала от своих клиентов, — это желание изменить положение курсора с помощью сенсорной клавиатуры. Основываясь на этой обратной связи, Microsoft обновляет клавиатуру, так что теперь вы можете быстро сделать это в любом текстовом поле, используя жесты на пробеле.Все, что вам нужно сделать, это поместить палец на пробел и двигать пальцем влево, вправо, вверх или вниз. По мере того, как движется ваш палец, будет двигаться и курсор - по одному символу или строке за раз.Microsoft будет продолжать работать над вводом в Windows и хотела бы услышать ваши мысли о дальнейших улучшениях.Эта функция сначала развертывается для части инсайдеров в Dev Channel, чтобы помочь компании быстро выявить проблемы, которые могут повлиять на производительность и надежность. Будьте уверены, они будут постепенно развёртываться для всех пользователей в Dev Channel.Windows SDK теперь постоянно работает с Dev Channel. Всякий раз, когда новая сборка ОС сбрасывается на Dev Channel, соответствующий SDK также будет сбрасываться. Вы всегда можете установить последнюю версию Insider SDK с сайта aka.ms/InsiderSDK . Сборки SDK будут архивироваться в Flight Hub вместе со сборками ОС.• Когда аннотированный контент и связанные элементы управления вызываются в контексте, в котором отсутствуют связанные элементы управления, диктор теперь говорит: «Нет связанных элементов»;• При установке фокуса на Windows Explorer во вкладке процессов диспетчера задач компания обновляет сочетание клавиш, чтобы опция перезагрузки теперь была Alt + R;• Исправлена проблема, из-за которой новая опция включения шифрования DNS не сохранялась после обновления;• Исправлена проблема, из-за которой некоторые приложения не запускались из-за отсутствия nlsdl.dll;• Исправлено состояние гонки в последних нескольких сборках, которое могло привести к тому, что некоторые инсайдеры испытывали проблемы с масштабированием после вывода компьютера из спящего режима при использовании нескольких мониторов;• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою домашней страницы диктора при использовании кнопки «Назад»;• Исправлена проблема, из-за которой после добавления VPN-подключения фокус диктора перемещался на главную кнопку приложения Настройки, а не читал, что VPN-подключение было успешно добавлено;• Исправлена проблема из последних двух сборок, из-за которой документы Office открывались пустыми при открытии из проводника, а не из приложения;• Исправлена проблема в приложении «Почта», которая препятствовала синхронизации с некоторыми почтовыми службами;• Исправлена проблема, из-за которой некоторые устройства получали bugchecks с кодом KERNEL_MODE_HEAP_CORRUPTION;• Исправлена проблема, из-за которой диспетчер задач мог ошибочно указывать, что приложение, не относящееся к UWP, было приостановлено;• Microsoft смягчила проблему из предыдущей сборки, из-за которой некоторые устройства загружали большие, чем обычно, объемы данных в процессе обновления. Это могло привести к замедлению загрузки и появлению предупреждений о дисковом пространстве. Если вы продолжаете испытывать проблему с этой сборкой, пожалуйста, отправьте новый отзыв;• Microsoft внесла улучшения, чтобы решить проблемы, при которых новый опыт панели задач для закрепленных веб-сайтов не работал для некоторых веб-сайтов. Если вы по-прежнему сталкиваетесь с проблемами, убедитесь, что у вас установлена последняя версия Microsoft Edge Dev или Canary, и сообщите о проблеме, нажав кнопку «Отзыв» в Microsoft Edge;• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;• Microsoft работает над исправлением, чтобы включить предварительный просмотр в реальном времени для закрепленных вкладок сайта;• Microsoft работает над включением нового опыта панели задач для существующих закрепленных сайтов. В то же время, вы можете открепить сайт от панели задач, удалить его со страницы edge://apps, а затем снова закрепить сайт;• Microsoft исследует сообщения о сбоях или отсутствии некоторых приложений Office после обновления до новой сборки;• Microsoft исследует сообщения о сбоях в приложении Настройки при открытии раздела «Управление дисками и томами»;• Microsoft работает над исправлением того, что ядро Linux не устанавливается при использовании команды wsl –install в Windows Subsystem for Linux. Для немедленного решения проблемы запустите wsl –update, чтобы получить последнюю версию ядра;