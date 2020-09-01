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Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20206

Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20206

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20206 для инсайдеров в Dev Channel.

Что нового в сборке 20206

Развитие средства выбора эмоджи

За последние 3 года Microsoft добавила способы выразить себя при наборе текста в Windows. Помимо добавления средства выбора смайлов и поддержки большего количества с майлов, компания также добавила поддержку многих других языков, каомоджи и символов. Microsoftтакже добавила способы управления историей буфера обмена. Microsoft развивает средство выбора эмоджи в Windows, чтобы объединить многие из этих отдельных функций, а также представить некоторые новые возможности, такие как легкий доступ к анимированным GIF-файлам.



Microsoft знает, что вам нужно больше, чем просто эмоджи, чтобы правильно передать свое сообщение при общении с помощью текста. С этой целью компания обновила средство выбора эмоджи, чтобы оно стало универсальным средством самовыражения, когда вы печатаете на своем устройстве! Этот новый опыт предлагает:

Обновленный дизайн: Microsoft делает интерфейс более подходящим для принципов Fluent Design, включая новый акриловый фон;
Поиск эмоджи: Microsoft улучшает обнаруживаемость поиска эмоджи на поддерживаемых языках за счет встроенного окна поиска;
Поддержка анимированных GIF-файлов, включая поиск: забегая вперёд, WIN + [.] И WIN + [;] теперь позволят вам быстро вводить анимированные GIF-файлы. Подборка анимированных гифок будет постоянно обновляться с учетом текущих тенденций и #хэштегов. Поиск также доступен для тех случаев, когда вам нужно найти идеальный гиф с реакцией, чтобы лаконично передать свое сообщение;
Объединение опыта ввода с использованием эмоджи и истории буфера обмена: Microsoft объединяет историю ввода и буфера обмена в единый опыт. Вы по-прежнему можете нажать WIN + V, чтобы перейти прямо к истории буфера обмена, но теперь вы также можете получить к нему доступ, переключившись в категорию «Буфер обмена» после нажатия WIN + [.] Или WIN + [;];

Microsoft будет продолжать работать над вводом в Windows и хотела бы услышать ваши мысли о дальнейших улучшениях. Microsoft освещает новую область в Feedback Hub, чтобы вы могли поделиться своими предложениями: Input and Language > Emoji, Kaomoji, GIF and other input.

Обратите внимание: чтобы вставить анимированный GIF-файл при наборе текста, текстовое поле должно его поддерживать. Поиск анимированных GIF-файлов требует подключения к Интернету и работает на Tenor. Дополнительные сведения о языках, на которых Tenor поддерживает поиск анимированных GIF-файлов, см. здесь.

Эта функция сначала развертывается для части инсайдеров в Dev Channel, чтобы помочь компании быстро выявить проблемы, которые могут повлиять на производительность и надежность. Будьте уверены, они будут постепенно развёртываться для всех пользователей в Dev Channel.

Представление голосового набора

Голосовой набор Windows — это новая и улучшенная версия диктовки Windows, которая позволяет вам без труда печатать голосом везде, где есть текстовое поле на вашем компьютере. Иногда пользоваться голосом удобнее и эффективнее, чем вводить текст на клавиатуре - с помощью голосового набора Windows вы можете расслабить руки и просто сказать то, что хотите написать.

Улучшенные функции голосового набора включают:

• Современный дизайн - оптимизирован для использования с сенсорными клавиатурами;
• Автоматическая пунктуация, позволяющая без труда изложить свои мысли, не беспокоясь о вопросительных знаках и точках (включите эту функцию в настройках);
• Обновленная серверная часть для наиболее надежного голосового набора в Windows;
Легко начните голосовой ввод в любое время, используя сочетание клавиш (WIN + H) или нажав кнопку микрофона на сенсорной клавиатуре.

При использовании аппаратной клавиатуры:



При использовании сенсорной клавиатуры:



Хотите вывести свой голосовой набор на новый уровень? Попробуйте использовать следующие поддерживаемые голосовые команды:



Голосовой набор доступен на следующих языках/регионах *:

• English (US);
• English (Australia);
• English (India);
• English (Canada);
• English (United Kingdom);
• French (France);
• French (Canada);
• Portuguese (Brazilian);
• Simplified Chinese;
• Spanish (Mexico);
• Spanish (Spanish);
• German;
• Italian;
• Japanese**;

* Голосовой набор автоматически использует язык, установленный на клавиатуре (если поддерживается).

** В настоящее время автоматическая пунктуация на японском языке недоступна.

Обратите внимание: Microsoft все еще работаем над улучшением этой функции и ее взаимодействия с различными приложениями. В некоторых приложениях Office могут возникать случайные паузы при использовании функции голосового ввода. Если это произойдет, снова щелкните значок микрофона, чтобы перезапустить прослушивание.

Эта функция сначала развертывается для части инсайдеров в Dev Channel, чтобы помочь компании быстро выявить проблемы, которые могут повлиять на производительность и надежность.Будьте уверены, они будут постепенно развёртываться для всех пользователей в Dev Channel.

Улучшение дизайна сенсорной клавиатуры

Некоторые инсайдеры увидят, как новый дизайн сенсорной клавиатуры развёртывается на их ПК. Обновленный дизайн включает в себя свежую эстетику и множество других небольших настроек, включая обновленные размеры клавиш/макеты для оптимизации комфорта и точности набора текста. Microsoft также проделала некоторую работу, чтобы улучшить обнаруживаемость и удобство использования доступных функций.

Изучая обновленный дизайн, вы заметите ряд уточнений, в том числе:

• Новые анимации и звуки нажатия клавиш;
• Дочерние клавиши были оптимизированы для более быстрого ввода - попробуйте нажать и удерживать клавиши, такие как «e» или «-», и посмотрите, как это выглядит;
• Для тех, кто предпочитает не прикреплять клавиатуру, эта опция теперь доступна с помощью кнопки прямо на панели кандидатов, и вы можете легко перемещать клавиатуру, используя область захвата в верхней части клавиатуры;
• Все записи в меню настроек теперь имеют метки для улучшения четкости доступных опций;
• Microsoft приносит поиск по эмоджи на сенсорную клавиатуру, поэтому вам больше не нужно искать в разных категориях ту, которую вы ищете. Более того, теперь вы также можете искать анимированные GIF-файлы. Все это доступно с помощью новой выразительной кнопки ввода в панели кандидатов;
• Слева от пробела на поддерживаемых языках добавлена новая точка входа в голосовой набор;





Сенсорную клавиатуру также можно вызвать на любом ПК с помощью кнопки сенсорной клавиатуры на панели задач, хотя вам может потребоваться включить эту кнопку. Для этого щелкните правой кнопкой мыши или нажмите и удерживайте на панели задач, а затем выберите в меню пункт «Показать кнопку сенсорной клавиатуры».

Microsoft хотела поблагодарить инсайдеров за то, что они делились своими отзывами о сенсорной клавиатуре на протяжении многих лет – ваши комментарии напрямую вдохновили на эти изменения.

Обратите внимание: некоторые раскладки клавиатуры для определенных языков все еще находятся в процессе обновления до нового дизайна. В настоящее время shapewriting поддерживается только при использовании раскладок широкой или одноручной сенсорной клавиатуры.

Эта функция сначала развертывается для части инсайдеров в Dev Channel, чтобы помочь компании быстро выявить проблемы, которые могут повлиять на производительность и надежность. Будьте уверены, они будут постепенно развёртываться для всех пользователей в Dev Channel.

Перемещение курсора с помощью пробела

Одна вещь, которую Microsoft слышала от своих клиентов, — это желание изменить положение курсора с помощью сенсорной клавиатуры. Основываясь на этой обратной связи, Microsoft обновляет клавиатуру, так что теперь вы можете быстро сделать это в любом текстовом поле, используя жесты на пробеле.

Все, что вам нужно сделать, это поместить палец на пробел и двигать пальцем влево, вправо, вверх или вниз. По мере того, как движется ваш палец, будет двигаться и курсор - по одному символу или строке за раз.



Microsoft будет продолжать работать над вводом в Windows и хотела бы услышать ваши мысли о дальнейших улучшениях.

Эта функция сначала развертывается для части инсайдеров в Dev Channel, чтобы помочь компании быстро выявить проблемы, которые могут повлиять на производительность и надежность. Будьте уверены, они будут постепенно развёртываться для всех пользователей в Dev Channel.

Обновления для разработчиков

Windows SDK теперь постоянно работает с Dev Channel. Всякий раз, когда новая сборка ОС сбрасывается на Dev Channel, соответствующий SDK также будет сбрасываться. Вы всегда можете установить последнюю версию Insider SDK с сайта aka.ms/InsiderSDK. Сборки SDK будут архивироваться в Flight Hub вместе со сборками ОС.

Изменения и улучшения

• Когда аннотированный контент и связанные элементы управления вызываются в контексте, в котором отсутствуют связанные элементы управления, диктор теперь говорит: «Нет связанных элементов»;
• При установке фокуса на Windows Explorer во вкладке процессов диспетчера задач компания обновляет сочетание клавиш, чтобы опция перезагрузки теперь была Alt + R;

Исправления

• Исправлена проблема, из-за которой новая опция включения шифрования DNS не сохранялась после обновления;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые приложения не запускались из-за отсутствия nlsdl.dll;
• Исправлено состояние гонки в последних нескольких сборках, которое могло привести к тому, что некоторые инсайдеры испытывали проблемы с масштабированием после вывода компьютера из спящего режима при использовании нескольких мониторов;
• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою домашней страницы диктора при использовании кнопки «Назад»;
• Исправлена проблема, из-за которой после добавления VPN-подключения фокус диктора перемещался на главную кнопку приложения Настройки, а не читал, что VPN-подключение было успешно добавлено;
• Исправлена проблема из последних двух сборок, из-за которой документы Office открывались пустыми при открытии из проводника, а не из приложения;
• Исправлена проблема в приложении «Почта», которая препятствовала синхронизации с некоторыми почтовыми службами;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые устройства получали bugchecks с кодом KERNEL_MODE_HEAP_CORRUPTION;
• Исправлена проблема, из-за которой диспетчер задач мог ошибочно указывать, что приложение, не относящееся к UWP, было приостановлено;
• Microsoft смягчила проблему из предыдущей сборки, из-за которой некоторые устройства загружали большие, чем обычно, объемы данных в процессе обновления. Это могло привести к замедлению загрузки и появлению предупреждений о дисковом пространстве. Если вы продолжаете испытывать проблему с этой сборкой, пожалуйста, отправьте новый отзыв;
• Microsoft внесла улучшения, чтобы решить проблемы, при которых новый опыт панели задач для закрепленных веб-сайтов не работал для некоторых веб-сайтов. Если вы по-прежнему сталкиваетесь с проблемами, убедитесь, что у вас установлена последняя версия Microsoft Edge Dev или Canary, и сообщите о проблеме, нажав кнопку «Отзыв» в Microsoft Edge;

Известные проблемы

• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Microsoft работает над исправлением, чтобы включить предварительный просмотр в реальном времени для закрепленных вкладок сайта;
• Microsoft работает над включением нового опыта панели задач для существующих закрепленных сайтов. В то же время, вы можете открепить сайт от панели задач, удалить его со страницы edge://apps, а затем снова закрепить сайт;
• Microsoft исследует сообщения о сбоях или отсутствии некоторых приложений Office после обновления до новой сборки;
• Microsoft исследует сообщения о сбоях в приложении Настройки при открытии раздела «Управление дисками и томами»;
• Microsoft работает над исправлением того, что ядро Linux не устанавливается при использовании команды wsl –install в Windows Subsystem for Linux. Для немедленного решения проблемы запустите wsl –update, чтобы получить последнюю версию ядра;
Илья Источник:
blogs.windows.com
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