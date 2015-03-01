Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20257
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 22:38
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20257 (FE_RELEASE) для инсайдеров в Dev Channel.
Другие обновления для инсайдеров
Представление вашему вниманию опыта работы с несколькими приложениями в приложении «Ваш телефон» – одновременное взаимодействие с несколькими мобильными приложениями Android на ПК с Windows 10
Опыт приложений в приложении «Ваш телефон» продолжает развиваться. Microsoft рада сообщить, что теперь вы можете попробовать работать с несколькими приложениями. Вы можете испытать мощность и удобство одновременного запуска нескольких мобильных приложений Android на своем ПК с Windows 10 на поддерживаемых устройствах Samsung. Приложения запускаются в отдельных окнах, что позволяет вам взаимодействовать с несколькими приложениями одновременно, даже если приложение «Ваш телефон» не открыто. Закрепите свои приложения в избранном, на панели задач Windows 10 или в меню Пуск для быстрого и легкого доступа. Более того, теперь вы можете искать свои ранее закрепленные приложения с помощью поиска Windows из списка приложений меню Пуск. Таким образом, независимо от того, остаетесь ли вы на связи с семьей и друзьями, следите за новостями в социальных сетях или заказываете еду, вы можете делать все это одновременно, не вставая с компьютера, без необходимости устанавливать приложения или повторно входить в систему.
С прошлого четверга функция нескольких приложений начала развертываться на поддерживаемых телефонах Samsung Galaxy (Note20 5G, Note20 Ultra 5G, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G) под управлением Android 10 с интеграцией Link to Windows (LTW) и для инсайдеров Windows, которые настроены быть в Dev, Beta или Release Preview Channels. Пожалуйста, обратите внимание, что это изменение на стороне сервера, для распространения которого требуется время.
Дополнительные требования к функции и известные проблемы можно найти здесь.
Попробуйте эту функцию и поделитесь с Microsoft своими ценными отзывами, пока она продолжает тестировать, изучать и улучшать общий пользовательский интерфейс. Вы можете оставить отзыв в приложении «Ваш телефон» в Настройки -> Отправить отзыв.
Изменения и улучшения
• Основываясь на отзывах, Microsoft обновляет логику тематизации плиток в меню Пуск, чтобы фон плитки для приложений Win32 больше не настраивался в зависимости от обнаруженного коэффициента контрастности, за исключением закрепленных PWA-приложений Microsoft Edge;
Исправления
• Исправлена проблема, начиная со сборки 20236, когда установка игр из Магазина на дополнительный диск, отличный от ОС, приводила к тому, что дополнительный диск становился недоступным;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые устройства испытывали DPC_WATCHDOG_VIOLATION bugcheck в последних сборках;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою некоторых приложений при запуске в предыдущей сборке, включая Microsoft Jigsaw и Microsoft Minesweeper;
• Исправлена проблема, из-за которой проводник имел прозрачную линию сверху при развертывании в системах с несколькими мониторами;
• Исправлена проблема, из-за которой заголовки приложений Win32 неожиданно выделялись в строке заголовка после включения и отключения высокой контрастности;
• Исправлена проблема, из-за которой папка windows.old не полностью удалялась при выполнении очистки диска;
• Исправлена проблема, из-за которой, если вы перезагружали компьютер и снова подключали MSA, то ваша картинка MSA могла никогда не синхронизироваться;
• Исправлена проблема, которая влияла на распознавание лица Windows Hello, если устройство было обучено в ориентации, отличной от ориентации, используемой во время разблокировки;
• Исправлена проблема, из-за которой настройка учетной записи киоска (с ограниченным доступом) не работала с первого раза, а только после последующих попыток;
• Исправлена взаимоблокировка, которая могла привести к неожиданной загрузке процессора. Если у вас по-прежнему возникают другие проблемы с производительностью, уделите немного времени и отправьте отзыв, включая подробную информацию о проблеме, которую вы наблюдаете, и трассировку производительности. Более подробную информацию можно получить здесь, если это необходимо;
• Исправлена проблема, из-за которой в последнее время некоторые приложения медленнее воспринимали нажатия клавиш в текстовых полях;
• Исправлена проблема, которая могла приводить к тому, что ссылки из приложений не запускали браузер;
• Исправлена проблема из последних двух сборок, которая могла привести к неожиданной остановке воспроизведения звука;
• Исправлена проблема, которая могла привести к отсутствию звука после потоковой передачи определенного контента с последующим выключением и повторным включением Bluetooth-гарнитуры;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что приложение Кино и ТВ не могло воспроизводить некоторые записанные HDR-видео с ошибкой 0x80004001;
Известные проблемы
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Предварительный просмотр закрепленных сайтов пока доступен не для всех инсайдеров, поэтому при наведении курсора на эскиз на панели задач может отображаться серое окно. Microsoft продолжает работать над совершенствованием этого опыта;
• Microsoft работает над включением нового опыта панели задач для существующих закрепленных сайтов. В то же время, вы можете открепить сайт от панели задач, удалить его со страницы edge://apps, а затем снова закрепить сайт;
• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые пользователи видят ошибку 0x80070426 при использовании своей учетной записи Microsoft для входа в различные приложения. Если вы столкнулись с этим, перезагрузка компьютера может решить эту проблему;
• Microsoft исследует проблему, из-за которой после получения этой сборки диски не отображаются в Настройки> Система> Хранилище> Управление дисками и томами. Вы можете управлять своими дисками с помощью классического инструмента управления дисками;
• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые экраны неправильно отображают черный текст на темном фоне, когда включена темная тема;
Обновления для разработчиков
Windows SDK теперь постоянно работает с Dev Channel. Всякий раз, когда новая сборка ОС сбрасывается на Dev Channel, соответствующий SDK также будет сбрасываться. Вы всегда можете установить последнюю версию Insider SDK с сайта aka.ms/InsiderSDK. Сборки SDK будут архивироваться в Flight Hub вместе со сборками ОС.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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