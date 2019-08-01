Windows 11 теперь доступна в качестве предварительной версии для Azure Virtual Desktop
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 13:40
- Просмотров: 185
Несмотря на то, что сервис Windows 365 от Microsoft был в заголовках в области Cloud PC, у компании также есть существующее предложение под названием Azure Virtual Desktop, которое отличается от нового сервиса компании. Azure Virtual Desktop — это эволюция и ребрендинг Windows Virtual Desktop, который предлагает Virtual Desktop Infrastructure (VDI) для запуска Windows. Теперь Microsoft объявила, что клиенты могут использовать предварительную версию Windows 11 на Azure Virtual Desktop.
Microsoft заявляет, что помимо улучшений производительности, безопасности и удобства использования, некоторые преимущества использования Windows 11 на Azure Virtual Desktop — это эксклюзивная поддержка многосессивого режима и возможности Trusted Launch для использования TPM 2.0 и Secure Boot на вашей виртуальной машине. Мультисессия позволяет снизить затраты за счет использования ОС несколькими пользователями на одной VDI.
Хотя Microsoft утверждает, что опыт использования Windows 11 на Azure Virtual Desktop будет аналогичен запуску ОС на локальном компьютере, некоторые «высококачественные» графические компоненты пользовательского интерфейса, такие как прозрачность, закругленные углы и некоторые анимации, могут потребовать от вас настройки виртуальной машины с приличным графическим процессором.
Организации, которые хотят использовать предварительную версию Windows 11 на Azure Virtual Desktop, могут перейти сюда, чтобы приобрести три возможные конфигурации в предварительной версии: Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise с несколькими сессиями и Windows 11 Enterprise с несколькими сессиями + Microsoft 365 Apps. Обратите внимание, что вам необходимо зарегистрироваться в программе предварительной оценки Windows, чтобы воспользоваться этими образами.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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